MÚSICA Trap, funk e sertanejo: saiba quais foram as músicas mais ouvidas no Spotify Brasil no verão Segundo a plataforma, os usuário brasileiros criaram mais de 20 mil playlists com a palavra "verão" no título

O verão chegou ao fim e o Spotify revelou, nesta terça-feira (26), quais músicas “bombaram” na plataforma entre os brasileiros durante a estação mais quente do ano. Entre os artistas, a sertaneja Ana Castela foi o grande destaque, com quatro das dez músicas mais escutadas entre 22 de dezembro de 2023 e 20 de março de 2024.

A música mais ouvida no Brasil durante o verão foi “Let’s Go 4”, nas vozes DJ GBR, MC GH do 7, MC GP, MC PH, MC Ryan SP, Mc Davi, Mc Don Juan, Mc IG, Mc Kadu, Mc Luki e TrapLaudo. A faixa é um trapfunk com quase 11 minutos e causou polêmica por conter trechos considerados machistas por alguns em sua letra.

O segundo lugar do ranking ficou com o medley “Me Leva Pra Casa / Escrito Nas Estrelas / Saudade”, que faz parte de “Raiz”, álbum ao vivo de Launa Prado. Na faixa, a cantora misturou três hits do passado, que fizeram sucesso nas vozes de Zezé Di Camargo & Luciano, Tetê Espíndola e Chrystian & Ralf, respectivamente.

A plataforma divulgou ainda a lista de mais ouvidos por região. Diferente do recorte nacional, a canção mais ouvida no Nordeste foi “Tem Café”, por Andrezin Araújo, DJ Kevin Oficial e Henry Freitas. Em terceiro lugar na região, vem Ivete Sangalo com “Macetando”, hit absoluto do Carnaval.



Ainda de acordo com o Spotify, o número de playlists com a palavra “verão” no título aumentou 38% em relação ao verão de 2023. Ao todo, mais de 20.000 playlists foram criadas pelos usuários com inspiração na estação.



Confira as 10 músicas mais escutadas no Spotify no Brasil no verão:

1º - “Let’s Go 4”, por Dj GBR, MC GH do 7, MC GP, MC PH, MC Ryan SP, Mc Davi, Mc Don Juan, Mc IG, Mc Kadu, Mc Luki e TrapLaudo

2º - “Me Leva Pra Casa / Escrito Nas Estrelas / Saudade - Ao Vivo”, por Lauana Prado

3º - “Poc Poc”, por Pedro Sampaio

4º - “Déjà Vu”, por Luan Santana e Ana Castela

5º - “Barulho Do Foguete - Ao Vivo”, por Zé Neto & Cristiano

6º - “Tenho Que Me Decidir”, por MC PH, Borges, Wiu, Pedro Lotto e Wey

7º - “Canudinho - Ao Vivo”, por Gusttavo Lima e Ana Castela

8º - “Daqui pra Sempre”, por Manu e Simone Mendes

9º - “Dia de Fluxo”, por Ana Castela e Ludmilla

10º - “Fronteira - Ao Vivo”, por Ana Castela e Gustavo Mioto

Confira as 5 músicas mais escutadas no Spotify no Nordeste no verão:

1º - “Tem Café”, por Andrezin Araújo, Dj Kevin Oficial e Henry Freitas

2º - “Let’s Go 4”, por Dj GBR, MC GH do 7, MC GP, MC PH, MC Ryan SP, Mc Davi, Mc Don Juan, Mc IG, Mc Kadu, Mc Luki e TrapLaudo

3º - “Macetando”, por Ivete Sangalo e Ludmilla

4º - “Tenho Que Me Decidir”, por MC PH, Borges, Wiu, Pedro Lotto e Wey

5º - “Poc Poc”, por Pedro Sampaio



