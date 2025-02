A- A+

CELEBRIDADES ''Trauma'' e ofertas para revelar tudo o que sabe do fim da união entre Kanye West e Bianca Censori Enquanto seus pais seguem preocupados com o seu bem-estar, arquiteta australiana já até teria recebido convites para estrelar uma série sobre sua vida ao lado do rapper, diz jornal

Bianca Censori estaria "traumatizada" após o suposto fim de seu relacionamento com Kanye West, algo que eles ainda negam em público. Nos últimos dias, diversos fatores pesaram, mas a gota d’água teria sido as publicações sexistas, homofóbicas e antissemitas do rapper, além de declarações favoráveis ao nazismo e a Hitler, segundo o jornal Daily Mail.



A publicação afirma que isso levou a arquiteta australiana ao seu "limite" no relacionamento — um impacto ainda mais angustiante do que o fato de ele tê-la incentivado a ir ao Grammy com um vestido totalmente transparente.

Apenas 11 dias depois deste incidente na cerimônia da premiação, Kanye e Bianca estariam a caminho da separação. Outra vergonha que a também modelo teria passado, segundo o jornal, foram os anúncios da marca do rapper no Super Bowl. Neste caso, a linha de roupa conta com apenas um item: uma blusa de US$ 20 que tem uma suástica nazista como estampa.

Bianca ficou “traumatizada” com as ações recentes do rapper. “Ela não compactua com essas ideias de forma alguma”, disse uma fonte ao tabloide inglês. “Ela está horrorizada com o que ele fez.”



Muito por isso, os pais da arquiteta, Leo e Alexandra, teriam ficado apreensivos com o bem-estar da filha. “Kanye tem tido muita sorte por as opiniões de seus sogros não terem vindo a público”, disse um amigo da família sob condição de anonimato. Segundo ele, o sigilo sobre a história é um pedido da própria Bianca para não piorar a situação.

“Mas eu só vejo esse silêncio beneficiando Kanye, porque não há nenhuma responsabilização. Ele pode literalmente fazer o que quiser, e eles não dizem nada”, comentou o amigo.

Apesar de não querer expor ainda mais a sua vida e de ter um perfil mais discreto, Bianca já até teria recebido ofertas — milionárias — para estrelar uma série em que contaria tudo o que passou ao lado do rapper ou, ainda, para escrever um livro sobre essas histórias.

Fim do casamento?

De acordo com o Daily Mail, Kanye e Bianca teriam concordado que ela receberia US$ 5 milhões pelo fim do casamento, que começou em dezembro de 2022. Apesar disso, a assessoria de ambos vem desmentindo a publicação, classificando a informação de "mentirosa".

Enquanto o divórcio não é oficializado, Censori estaria na mansão onde vive com West, em Beverly Park North, Los Angeles. Não se sabe onde rapper e empresário está, mas o tabloide britânico afirma que West pode voltar ao Japão em breve, país onde passou grande parte do ano passado.

Polêmica no Grammy e nas redes

A aparição de Kanye West e Bianca Censori no tapete vermelho do Grammy, com ela usando um vestido transparente, fez com que a arquiteta fosse a pessoa mais buscada na internet durante o evento, e rendeu inúmeras críticas ao rapper por explorar o corpo da mulher.



Dias depois do Grammy, West usou seu perfil no X para dizer que é nazista e que adora Hitler. Sua loja passou a vender roupas com a imagem da suástica, enquanto ele usava as redes como plataforma para discurso de ódio antisssemita.

Em menos de 24 horas, a loja online de West foi tirada do ar, assim como seu perfil no X. Com o conteúdo racista deletado, o perfil foi reativado.

