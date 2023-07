A- A+

polêmica Travesti conta que teve relações sexuais com o pastor André Valadão O líder da Igreja Batista Lagoinha aciona a Justiça contra Talita Oliveira, que postou sobre o assunto em suas redes

Recentemente incitando fiéis à violência contra a população LGBTQIA+, o pastor André Valadão teve seu nome envolvido em mais uma polêmica. A travesti Talita Oliveira publicou, em suas redes sociais, um vídeo em que alega ter tido relações sexuais com o líder da Igreja Batista Lagoinha, há alguns anos, em São Paulo e em Porto Alegre.

"O André Valadão está abrindo a boca para falar muita besteira, então, André, eu vou abrir a minha boca também", diz Talita. "Você lembra, André Valadão, que você pagou o meu programa? Confesse, André Valadão, que você saiu comigo duas vezes e pagou o meu programa, ou você vai dizer que é mentira?", continua.



No vídeo, publicado há uma semana, Talita conta que Valadão teria pedido para ela usar camisa e boné, pois seu “tesão era em homem”, não em travesti. Talita alega que nunca desejou expor o pastor, mas os recentes insultos de Valadão à comunidade LGBTQIA+ a motivaram a fazê-lo. "Assuma agora, que você pagou duas vezes o meu programa".



Pastor entra na Justiça

Segundo informações da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, André Valadão apresentou denúncia contra Talita Oliveira ao Ministério Público, conjuntamente com a Europol, já que Talita mora, atualmente, na França.



De acordo com Vanessa Souza, advogada que representa Valadão, a conduta pode configurar um crime de injúria e difamação. "Nenhuma punição será evitada para essa pessoa que tem a audácia de se esconder atrás de fronteiras internacionais, achando que pode agir impunemente", disse. "Não descansaremos até que a verdade prevaleça e essa pessoa enfrente as consequências adequadas por seus atos", complementou.



