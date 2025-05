A- A+

XICA MANICONGO Primeira travesti do Brasil, Xica Manicongo terá trajetória contada em história em quadrinhos Projeto, que ganha lançamento nesta sexta (23), no Bairro do Recife, vai levar história de Xica Manicongo a escolas da Rede Pública do Estado

Xica Manicongo, primeira travesti do Brasil, terá sua história contada em HQ e distribuída em escolas da Rede Pública de Pernambuco, a partir desta setxa-feira (23), ocasião em que o projeto ganha lançamento no Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (Muafro), no Bairro do Recife.



Tida como símbolo do movimento de mulheres trans no País, Xica - que chegou no Brasil em 1591, escravizada, vinda do Congo - será revisitada na HQ "XICA: História e Memória da Primeira Travesti do Brasil".

Inicialmente, pelo menos dez unidades de ensino vão ser contempladas com o projeto - fomentado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), em parceria com a Secretaria de Cultura de Pernambuco.





O lançamento está marcado para as 14h. Em seguida, o material vai compor o acervo permanente da biblioteca das escolas. Qualquer pessoa que queira, terá acesso à revista em HQ em formato digital.

Visibilidade

Pensado para dar visibilidade a histórias de mulheres trans, travestis e negras, tendo em vista em especial o legado histórico-cultural, o projeo reforça também a trajetória de Xica para além de sua passagem pela escravidão e pela transfobia.



Dividida em três partes, a HQ é roteirizada e ilustrada pela artista trans Jocosa Aguiar.



Um suplemente didático voltado a professores, elaborado pela pesquisadora Millena Valença - idealizadora e produtora da ação - também compõe o material.

"Pernambuco ocupa a 6ª posição entre os dez estados que mais mataram pessoas trans entre os anos de 2017 e 2024 - tendo ocupado o 1º lugar em 2022. Enfrentar a transfobia passa pela educação, como instrumento de transformação social", ressalta Millena, complementando que,



"o livro porvoca uma reflexão e sensibilização de crianças e adolescentes para questões de gênero e sexualidades, além de desmistificar a ideia de que a transgeneridade só surgiu no século XX".

O material vai contar também com audiolivro narrado pela multiartista Renna Costa, com o recurso de acessibilidade para pessoas cegas/com baixa visão.

Processo de Formação

A ação também conta com um processo formativo direcionado a profissionais de educação, como professores e bibliotecários das escolas contempladas.



Ministrada pelas educadoras e pesquisadora Odalita Alves (UFPE) e Dayanna Louise (UFS), a formação terá como foco o uso da HQ como recurso didático e também como estratégia de enfrentamento ao apagamento dessas identidades na narrativa histórica escolar.



No total serão distribuídos 200 exemplares da HQ. Cerca de 10 mil estudantes devem ser alcançados pela iniciativa.



SERVIÇO

Lançamento da HQ "XICA: História e Memória da Primeira Travesti do Brasil"

Quando: Sexta-feira (23), às 14h

Onde: Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (Muafro) - Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Informações: @muafrope

