FAMOSOS Travis Kelce é visto com Taylor Swift na Argentina para o show da 'The Eras Tour' Astro do futebol americano, jogador marcou presença em Buenos Aires para assistir a apresentação da namorada, que acabou adiada por causa da chuva

O jogador de futebol americano Travis Kelce não quer perder os shows da namorada, a cantora Taylor Swift, na Argentina. O bicampeão do Super Bowl foi visto com ela em um hotel de Buenos Aires na noite de sexta-feira (10), mas o show da artista pop acabou sendo adiado naquela noite por conta da chuva.

Depois de passar pelo país vizinho, a cantora fará seis shows no Brasil. Nos dias 17, 18 e 19 de novembro, as apresentações serão no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Já nos dias 24, 25 e 26 do mesmo mês, no Allianz Parque, em São Paulo.

Da Argetina, Kelce deve voltar para os Estados Unidos a tempo de treinar na próxima segunda-feira, cumprindo suas obrigações com o Kansas City Chiefs, time da NFL.

Ultimamente, os jogos do Chiefs têm pegado carona no namoro de Taylor e Kelce, fazendo várias referências à estrela. De fotos dela assistindo jogos em camarotes luxuosos até referências de suas músicas por parte de comentaristas, Swift está em toda parte na mídia da NFL.

Esta semana, como se vê, os seus papéis se inverteram. Com Kelce em uma semana de folga de suas tarefas habituais em Kansas City, o astro aproveitou a oportunidade para acompanhar a cantora à Argentina.

O romance de Kelce e Swift começou graças à "The Eras Tour". Ele compareceu ao show de Swift em julho no Arrowhead Stadium, mas não conseguiu seguir com seu plano inicial de dar a ela uma pulseira da amizade (trocar essas pulseiras é uma tradição entre os participantes dos shows de Swift) adornada com seu número de telefone. Apesar do começo desfavorável, os dois se encontraram depois e deram início ao namoro.

