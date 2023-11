A- A+

CELEBRIDADES Travis Kelce explica como começou a sair com Taylor Swift Casal está planejando passar os feriados do fim de ano juntos

Em entrevista para a capa do WSJ — a revista do The Wall Street Journal — o astro da NFL Travis Kelce, de 34 anos, explica como seu relacionamento com Taylor Swift começou.

“Definitivamente havia pessoas que ela conhecia que sabiam quem eu era, no canto dela. Disseram: 'Ei! Você sabia que ele estava vindo?' Alguém fez o papel de Cupido”, disse Kelce. Ele acrescentou à revista que alguns familiares de Taylor Swift o ajudaram a chamar a atenção dela. "Ela provavelmente vai me odiar por dizer isso, mas... quando ela veio para Arrowhead, eles deram a ela um vestiário como camarim, e seus priminhos estavam tirando fotos na frente do meu armário," ele disse.

Quanto ao primeiro encontro, Kelce foi sincero. “Quando a conheci em Nova York, já estávamos conversando, então eu sabia que poderíamos ter um bom jantar e, tipo, uma conversa, e o que acontecesse a partir daí, iria partir daí”, disse ele.

Kelce acrescentou que nunca namorou com ninguém com a fama de Swif. “Eu nunca lidei com isso. Mas, ao mesmo tempo, não estou fugindo de nada disso... A atenção que ela recebe, o quanto ela tem uma lupa nela todos os dias, paparazzi do lado de fora de sua casa, do lado de fora de cada restaurante que ela frequenta, depois de cada vôo que ela desembarca, e ela está apenas vivendo, aproveitando a vida. Quando ela age assim é melhor que eu não seja aquele que age de forma estranha.”

Kelce chamou Taylor Swift de “hilária” e “gênio” e revelou que ele e a estrela pop compartilham uma visão semelhante sobre família e trabalho.

“Todo mundo sabe que sou um cara de família”, disse ele. “A equipe dela é a família dela. A família dela faz muitas coisas em termos de turnê, marketing, estar por perto, então acho que ela também tem muitos desses valores, o que é meu caminho.”

Segundo o TMZ, o casal vai passar as festas de fim de ano junto. Fontes próximas aos dois disseram ao portal que Taylor e Travis estão tentando definir seus horários para garantir que reservem o máximo de tempo possível juntos.

Ainda segundo o site, o Dia de Ação de Graças com as duas famílias poderia acontecer em Kansas City. Não está claro onde eles passarão o Natal, mas já disseram a pessoas próximas que estão conversando sobre isso. De acordo com as fontes do TMZ, ambos estão empenhados em fazer com que o relacionamento funcione.

Veja também

Arte Exposição mostra o universo feminino através de recortes e colagens; confira