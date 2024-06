A- A+

miami Travis Scott brinca sobre sua detenção por desordem pública e embriaguez Rapper americano, Travis Scott, é um dos maiores nomes do trap internacional e se apresentará no Rock in Rio 2024

Horas após ser detido em Miami, o rapper americano Travis Scott publicou nas redes sociais que está “rindo alto”, com a uma abreviação de “Laughing Out Loud”. O cantor foi preso em Miami Beach, Flórida, Estados Unidos, por invasão de propriedade privada e por causar desordem pública enquanto estava bêbado, de acordo com seu registro de prisão acessado pela AFP.

Lol — TRAVIS SCOTT (@trvisXX) June 20, 2024

O cantor de 33 anos, cujo nome verdadeiro é Jacques Bermon Webster, foi preso à 01h17 hora local (03h17 em Brasília) e pagou uma fiança de 650 dólares (3.550 reais) e deve ser liberado da Penitenciária Turner Guilford Knight em breve.

Scott gritava com os ocupantes de um iate na marina de Miami Beach quando a polícia chegou ao local, de acordo com o relatório da prisão. Os policiais, que receberam uma denúncia de uma briga no barco, pediram várias vezes ao cantor para sair.

Ele saiu da marina, mas retornou apenas cinco minutos depois e novamente gritou com os ocupantes do iate, "perturbando a tranquilidade dos membros da marina" e "causando um distúrbio público". Após sua prisão, o rapper admitiu que havia ingerido bebida alcoólica e justificou dizendo que "isto é Miami", de acordo com o relatório da polícia.

Scott alcançou a fama com seu primeiro álbum, "Rodeo", em 2015. Desde então, o nativo de Houston, Texas, tornou-se um ícone do rap americano e lançou mais quatro álbuns originais, incluindo o sucesso "Astroworld".

Ele tem um filho e uma filha com sua ex-esposa, a magnata dos produtos de beleza e celebridade da TV Kylie Jenner.

