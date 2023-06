A- A+

Investigação Treat Williams foi arremessado de moto antes de morrer; polícia investiga o caso Ele tinha 71 anos e participou de séries como "Everwood", "Chicago Fire" e do filme "Hair"

O ator Treat Williams foi arremessado de sua moto antes de morrer, nesta segunda-feira (12), devido ao impacto com um automóvel SUV. As informações foram divulgadas pela polícia do estado de Vermont, nos Estados Unidos, onde ocorreu o acidente.

O acidente ocorreu por volta das 17h. De acordo com o boletim da polícia, Williams seguia na direção norte da Morse Hill Road, quando um automóvel vinha em direção ao sul. O veículo tentou virar à esquerda para entrar num estacionamento e acabou colidindo com a moto do ator. Treat Williams chegou a ser socorrido de avião para o Albany Medical Center, em Albany, Nova York, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo a polícia, a investigação sobre o acidente está nos "estágios iniciais". Houve perícia no local e testemunhas foram ouvidas.

