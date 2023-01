A- A+

bbb 23 Trégua à vista? Cezar Black e Tina conversam e se abraçam no sofá Em clima descontraído, os dois até brincaram com Bruna Griphao

Após uma semana de "clima tenso entre os brothers" e discussões desde o episódio da peruca, Cezar Black e Tina parecem ter resolvido suas pendencias. Na madrugada desta terça (31), depois do Jogo da Discórdia, eles conversaram no sofá da sala do BBB 23. Em clima descontraído, eles até brincaram quando Bruna Griphao pergunta se está tudo bem com os dois.

"Estou me achando uma imbecil aqui com o Black no sofá", provoca Tina. "Isso é amor", brinca Cezar. "Que amor, hein? Se toque!", ri a angolana.

