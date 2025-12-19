A- A+

Famosos Treino de resistência e samba com meninas da comunidade: Bruna Griphao se prepara para o Carnaval Atriz desfilará como musa do Salgueiro e tem dedicado para manter rotina de treinos

Bruna Griphao tem um objetivo a cumprir: manter a forma física para o Carnaval, quando desfilará como musa da Acadêmicos do Salgueiro. Aliás, talvez seja mais preciso dizer que ela busca uma forma excelente.



E, pelo jeito, tem seguido essa meta à risca. Basta ver as fotos que a atriz publicou recentemente em seu Instagram. A preparação da artista, de 26 anos, envolve atividades físicas intensas, mas sem exageros, e, claro, muitas aulas de samba.

Nas fotos compartilhadas na rede social, ela aparece com o seu tanquinho trincado — o que gerou muitos elogios de seus seguidores. O segredo do corpo da artista já foi revelado pelo seu treinador, Ricardo Lapa. Nas redes sociais, aliás, ele compartilha vídeos dos treinos de Bruna, afirmando que ela segue uma rotina para ter um “bumbum redondo”.





Bruna Griphao se prepara para desfilar como musa do Salgueiro — Foto: Reprodução/Instagram

De acordo com Ricardo, Griphao “não faz musculação pesada”. Seu treino consiste em agachamentos, abdominais e outros movimentos de força e resistência, tudo “sem exageros de cargas”, além dos exercícios aeróbicos que são realizados em escada.





Em entrevista ao “Mais você”, apresentado por Ana Maria Braga, Lapa deu algumas dicas: “Dá para ter, mas requer muito esforço, muito treinamento e uma alimentação certinha. A Bruna gosta sempre de treinar duas vezes por dia, uma hora de manhã e uma no final do dia. Mas tem gente que consegue com menos tempo, tem gente que consegue com mais, depende”.

“O grande lance é união do treino intenso com abdômen e a alimentação. Não tem fórmula mágica, não tem melhor exercício para perder barriga, ganhar bumbum. Ache um treino prazeroso, treine todos os dias. Use um parzinho de alter, tem gente que usa garrafa pet, balde com água. Só com o peso do corpo garanto que vai dar resultado”, afirma ele.

No quesito samba no pé, Bruna também tem se dedicado bastante. Ela tem aulas com o já conhecido Carlinhos Salgueiro. Ele também é professor da influencer Virginia Fonseca — que se prepara para defender a Acadêmicos do Grande Rio como rainha de bateria em sua estreia na festa carioca — e a modelo Cintia Dicker.

“Tenho feito aula particular, aula no projeto, no Salgueiro, com as meninas da comunidade... Tenho ido bastante aos eventos que acho que vão me dando experiência. Tenho me dedicado ao máximo”, disse ela em uma entrevista à revista Quem neste mês.

Veja também