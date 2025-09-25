A- A+

Famosos Treinos à meia-noite e hambúrguer: como Theo Becker se preparou para estreia no fisiculturismo Com "idade biológica de 25 anos", ator se dedicou por seis meses até a competição e saiu vencedor de prêmio de R$ 100, em Pelotas (RS)

Quem acompanha Theo Becker sabe que ele realmente estava se dedicando à malhação para se enveredar pelo mundo do fisiculturismo. Alguns internautas até brincavam, ao ver o ator exibindo os músculos: “Que braços parecidos. Por acaso aquele é irmão desse?”, em referência ao meme que também ficou famoso na internet. Pois bem, a estreia aconteceu no último fim de semana, em Pelotas (RS), cidade onde ele está morando atualmente com a família.

A competição foi realizada pela IFBB-RS (Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness). Becker participou da categoria Men’s Physique, que destaca corpos atléticos, proporcionais e bem definidos, priorizando a simetria e a estética. Diferentemente da sunga tradicional, ele usou bermuda.

O ator saiu da competição vencedor de um troféu e um prêmio de R$ 100 em vale-compras em uma farmácia de manipulação.





Antes da exibição, o ator se preparou comendo um… hambúrguer com batatas fritas. Becker mostrou o momento em um vídeo no Instagram: “O cara vai dar bomba de sódio e potássio e a melhor escolha foi o hambúrguer e a batatinha”, disse o treinador dele, Andrei Senna. “Estou tomando só uns golinhos de Gatorade desde manhã. Quando estou quase morrendo, eu tomo um golinho. É muito maneiro, você se sente um carro de Fórmula 1 sendo regulado pelos técnicos”, complementou o ator.

A disposição de Becker em ir para a academia começou em setembro passado. “Chego na academia à meia-noite e malho por duas, duas horas e meia. Escolhi esse horário porque não consigo mexer nos aparelhos trocando com as pessoas. Ficam no máximo quatro pessoas”, disse ele em entrevista ao gshow em julho deste ano.

No Instagram, ele fala sobre como foi o processo: “Às vezes, passamos anos treinando na academia sem nunca ficarmos satisfeitos. Parece que estamos sempre em busca de um shape que está vindo, mas não vem. Muito se deve à montagem de treinos errada e à alimentação desregulada, que acaba sempre escondendo o músculo, e você se sente sem qualidade”.

Theo afirmou que seu estilo de vida saudável, que mantém há muitos anos, fez com que sua idade metabólica não correspondesse ao tempo cronológico: “Recentemente, fiz um exame de sangue e meu médico disse que a minha idade biológica é de 25 a 27 anos”, disse Theo, que tem 48 anos, em uma entrevista ao jornal Folha de S.Paulo em julho deste ano.

