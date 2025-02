A- A+

FAMOSOS Treinos desde os 17 e dieta de "monstro": os segredos do shape do filho de Carla Perez e Xanddy Victor Alexandre tem surpreendido os internautas ao compartilhar vídeos exibindo o corpo musculoso

Já faz um bom tempo que o físico “supersarado” de Victor Alexandre vem surpreendendo os internautas na web. Caçula da ex-dançarina do É o Tchan!, Carla Perez, e do cantor Xanddy, do Harmonia do Samba, o garoto de 21 anos costuma compartilhar em seu perfil no Instagram a evolução de seu corpo e a rotina de treinos. Mas também não é para menos: a dedicação à musculação começou com apenas 17 anos, e desde então ele mantém uma rotina intensa de exercícios.

Victor começou a focar de verdade na musculação por volta de 2020, segundo disse em uma publicação no Instagram: “Treino seriamente há dois anos. Antes disso, jogava bola na escola onde treino musculação”. Com 340 mil seguidores, ele, aliás, usa a plataforma para divulgar vários de seus treinos, inclusive com a participação da mãe e do pai em alguns deles.





Durante uma brincadeira, Victor e Xanddy disputavam para ver quem está mais bombado. “Sessão do filho querendo ser maior que o pai”, disse o cantor, entre sorrisos. “Também, come que nem um monstro, malha todo santo dia”, lembrou Carla ao falar sobre o caçula.

Apesar de ter uma “dieta de monstro”, na rede social, ele também já falou seriamente sobre a sua alimentação e suplementação. “(Minha) dieta é balanceada. Whey, só tomo quando estou com vontade de algo doce ou quando não tenho tempo para comer. Creatina, comecei a tomar faz três meses”, comentou em agosto de 2023. À época, Victor revelou que tem 1,90 metro de altura.

Aliás, é pelo tamanho de Victor que seu pai o chama de “meu pequeno gigante”.

Atualmente, Victor mora na Flórida, nos Estados Unidos, onde seus pais têm uma casa desde 2016. Ele namora Jarline Batista, natural da República Dominicana, que também segue o estilo de vida fitness ao lado dele. A outra filha de Carla Perez e Xanddy, Camilly, também reside no país.

