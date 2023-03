"Trem Azul" ganha lançamento em celebração ao aniversário de Elis Regina

A- A+

Elis Regina, uma das inesgotáveis vozes da Música Popular Brasileira (MPB), se viva estivesse celebraria nesta sexta-feira (17), 78 anos. Para rememorar a cantora, em tom de homenagem, o disco "Trem Azul" ganha lançamento no streaming pela Som Livre, na mesma data.

O álbum, gravado ao vivo em 1981 no Anhembi, em São Paulo - pouco antes de sua morte (janeiro, 1982) - tem 25 faixas e pela primeira vez será disponibilizado em formato digital. "Aprendendo a Jogar", "Alô, Alô Marciano", "Começar de Novo", "Me Deixas Louca" e "Caxangá" integram o rol de canções do disco.











O lançamento de "Trem Azul" faz parte de uma campanha da Som Livre denominada "(Re)Descubra". O intuito é enaltecer nomes de peso da MPB e seus clássicos, levando-os ao catálogo da gravadora para que novas gerações possam conhecer parte da história musical do País.

