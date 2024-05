A- A+

são joão 2024 Trem do Forró 2024 em contagem regressiva: 8 de junho sai a primeira viagem Os passeios se repetem nos dias 09, 15, 16, 22 e 23 de junho, de Recife com destino ao Cabo de Santo Agostinho

Começou a contagem regressiva para o passeio mais esperado das festas juninas. Dia 8 de junho – daqui a exatamente um mês – o tradicional Trem do Forró faz a primeira viagem da temporada de 2024, partindo do Recife com destino ao Cabo de Santo Agostinho.



Em seus vagões animados, embalados por muito xote, baião, xaxado e forró pé-de-serra, o trem repetirá o percuso de 84 km (ida e volta) nos dias 9, 15, 16, 22 e 23 de junho, para aqueles apaixonados pelas festas juninas.



Viajantes

Quem comprar seu passaporte para o Trem do Forró ganhará kits compostos por pulseira e camisa, que dão direito a experiência completa, incluindo parada para festa na cidade do Cabo de Santo Agostinho. Em cada vagão, trios de forró pé-de-serra animam os passageiros. A estrutura conta, ainda, com bar.



Na chegada ao Cabo, o público é recepcionado por quadrilha junina e levado ao Pátio de Lazer, ao lado da Estação Central. No local, os passageiros podem apreciar a típica gastronomia junina de Pernambuco e apresentações culturais.

Ingressos

O ingresso para embarcar nessa viagem forrozeira custa R$ 190 (valor único) e pode ser adquirido no site oficial (www.tremdoforro.com.br) ou nos quiosques do Ticket Folia dos shoppings Riomar e Boa Vista.



Além das vendas individuais, a organização do Trem do Forró possui pacotes especiais para grupos turísticos e empresas, que aproveitam a atração para realização de festas corporativas, confraternizações e campanhas de incentivo.



Solidariedade

Em virtude da tragédia no Rio Grande do Sul, a organização do Trem do Forró decidiu fazer parte da corrente solidária para ajudar a população gaúcha. O dinheiro das vendas de copos promocionais da atração que forem realizadas até o dia 20 de maio será doado integralmente para a população gaúcha. A expectativa é que, neste período, sejam comercializados cerca de 2 mil artigos.

Em edições anteriores, a organização da atração arrecadou donativos para as vítimas das tragédias climáticas ocorridas na Mata Sul do Estado, em 2011, e em Jaboatão dos Guararapes, em 2022, que vitimou 133 pessoas.

História do Trem

O primeiro passeio do Trem do Forró aconteceu em 1991, quando um grupo de servidores estaduais resolveu criar uma opção diferente de festa para o período junino: um trem que os levasse até a capital do Forró. Já atraiu mais de 200 mil pessoas. A atração contabiliza cerca de mil horas em 200 dias apresentando as tradições da cultura nordestina para turistas e visitantes.

O trem, uma das iniciativas do programa Pró-Lazer, saía do Recife a Caruaru, e depois voltava à capital, transportando cerca de 60 passageiros, ao som de uma banda de pífanos e forrozeiros. Mesmo com a extinção do Pró Lazer, o proprietário da Serrambi Turismo, Anderson Pacheco, que também foi diretor do programa, deu continuidade ao passeio, transformando-o em evento turístico.



Em 2001, o destino do Trem do Forró passou a ser o Cabo de Santo Agostinho. Em 2020, a organização da atração junina estava pronta para realizar uma grande festa em comemoração aos 30 anos do passeio, mas em virtude da pandemia, a celebração precisou ser adiada e, em 2022, comemorou de forma histórica três décadas de muita animação.

Em 2023, o Trem do Forró se transformou em Patrimônio Cultural Imaterial do Recife.

SERVIÇO

Trem do Forró 2024

Quando: 8, 9, 15, 16, 22 e 23 de junho

Ingressos: R$190 (valor único), à venda no site oficial ou nos quiosques do Ticket Folia dos Shoppings

Outras informações: (81) 99911-2763 / (81) 3314-9004 ou pelo site do evento.

