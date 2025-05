A- A+

São JOÃO 2025 Trem do Forró 2025 anuncia novo local da concentração e da saída, em Boa Viagem Nova concentração será na Estação Shopping do metrô, com destino ao Cabo de Santo Agostinho

A 35ª temporada do Trem do Forró anunciou novo local de concentração e partida. O tradicional embarque dos forrozeiros tque há duas décadas saia do pátio da Transnordestina, nas imediações do Forte das Cinco Pontas, no bairro de São José, passará a ser feito da Estação Shopping do metrô, localizada no bairro de Boa Viagem.



"Por questões de segurança, devido à depredação da linha férrea provocada por uma ocupação irregular em um trecho da Avenida Sul, na altura do bairro de São José. Durante a inspeção de segurança, observamos que as construções avançaram em direção aos trilhos, o que impede a passagem do trem. Para garantir a integridade do percurso e o conforto dos passageiros, juntamente com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), nós decidimos transferir o ponto de concentração”, explica Anderson Pacheco, idealizador do Trem do Forró.

Além de comemorar os 35 anos do Trem, a temporada também celebra 25 anos de parceria com a prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. Ao todo, serão sete viagens (07, 08, 14, 15, 21, 22 e 28 de junho). Deste total, três datas estão com os ingressos esgotados: (07, 14 e 21).



Sobre o evento

Com partida no Recife, o trem segue até o Cabo, em um percurso de aproximadamente 70 km (ida e volta) embalado por muito xote, baião, xaxado e forró pé-de-serra.



O ingresso custa R$220 (valor único) e está disponível por meio do site da atração e nos quiosques do Ticket Folia nos Shoppings Boa Vista e Riomar.



"O Trem do Forró é parte do calendário junino de Pernambuco e atrai um público fiel a cada edição. A demanda por ingressos para a 35ª temporada está alta, e esperamos ocupação máxima em todas as sete viagens. A experiência a bordo promete muita animação", afirma Pacheco.







Os kits são compostos por pulseira e camisa e dão direito a experiência completa, incluindo parada para festa na cidade do Cabo. Em cada vagão, trios de forró pé-de-serra animam os passageiros que ainda contam com um bar vendendo bebidas.



Na chegada ao Cabo, o público é recepcionado por quadrilha junina e conduzido para o Pátio de Lazer, localizado ao lado da Estação Central. No local os passageiros podem apreciar o que a gastronomia junina de Pernambuco tem de melhor e se divertir com apresentações culturais. Os forrozeiros seguem em ritmo de festa na volta para o Recife.

Além das vendas individuais, a organização do Trem do Forró possui pacotes especiais para grupos turísticos e empresas, que aproveitam a atração para realização de festas corporativas, confraternizações e campanhas de incentivo.



O passeio é promovido pela Serrambi Turismo em parceria com o setor público e privado. O evento recebe passageiros de todo Brasil, sendo 30% formado por turistas de várias partes do país. Os grupos mais tradicionais são da Bahia, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro.



A demanda de público gera, aproximadamente, 150 empregos diretos e 100 indiretos, além de movimentar aproximadamente 600 mil reais na economia do Cabo de Santo de Agostinho e R$3 milhões no Recife.

História

O Trem do Forró já atraiu mais de 200 mil pessoas. Somados, a atração contabiliza cerca de mil horas em 200 dias apresentando as tradições da cultura nordestina para turistas e visitantes.



O primeiro passeio aconteceu em 1991, quando um grupo de servidores estaduais resolveu criar uma opção diferente de festa para o período junino: um trem que os levasse até a capital do Forró.

O trem, uma das iniciativas do programa Pró-Lazer, saía do Recife a Caruaru e depois voltava à capital, transportando cerca de 60 passageiros, ao som de uma banda de pífanos e forrozeiros.



Mesmo com a extinção do Pró Lazer, o proprietário da Serrambi Turismo, Anderson Pacheco, que também foi diretor do programa, deu continuidade ao passeio, transformando-o em evento turístico.



Em 2001, o destino do Trem do Forró passou a ser o Cabo de Santo Agostinho. Em 2020, a organização da atração junina estava pronta para realizar uma grande festa em comemoração aos 30 anos do passeio, mas em virtude da pandemia, a celebração precisou ser adiada e, em 2022, comemorou de forma histórica três décadas de muita animação.

Patrimônio do Recife

Em 2023, o Trem do Forró ganhou um reconhecimento único. A atração se transformou em Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. O texto foi aprovado por unanimidade na Câmara do Recife, demonstrando a importância da atração para à capital pernambucana.



“Eu sempre digo que é um produto do São João da capital pernambucana. O que o Recife tem a oferecer no São João? Uma das atrações é o Trem do Forró. Independentemente se ele vai para Caruaru, para o Cabo ou Gravatá, o turista tem que vir à capital pernambucana. E o Recife oferece essa grande opção, que é o Trem. Felizmente, tivemos esse reconhecimento histórico, algo que é muito gratificante", ressalta o empresário Anderson Pacheco, idealizador do Trem do Forró.

SERVIÇO:

Trem do Forró 2025

Quando: 07, 08, 14, 15, 21, 22 e 28 de junho

Ingressos: R$220,00 (valor único), no site da atração e nos quiosques do Ticket Folia nos Shoppings Boa Vista e Riomar.

Outras informações: (81) 9 9911.2763 / (81) 3314.9004 ou pelo site do evento.

