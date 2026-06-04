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São João Trem do Forró inaugura sua temporada 2026 neste sábado (6); saiba como participar Passeios acontecem durante os fins de semana de junho e devem atrair 5 mil pessoas, entre público local e turistas, estima organização

A 36ª edição do Trem do Forró inaugura a temporada 2026, neste sábado (6), com ingressos já esgotados para o primeiro passeio. Pelo segundo ano consecutivo, a concentração e a partida ocorrem da Estação Shopping do Metrô, na zona Sul do Recife, de onde as composições seguem até o Cabo de Santo Agostinho, em um percurso de 84km (ida e volta) embaladas por muito xote, baião, xaxado e forró pé-de-serra.

Ao todo, a temporada contará com sete viagens, além deste sábado, os passeios ocorrem nos dias 13, 14, 20 (esgotado), 21, 27 e 28 de junho. O ingresso custa R$210 (preço único) e pode ser adquirido pelo site da atração, pelo e-mail [email protected] ou nos quiosques do Ticket Folia nos Shoppings Boa Vista e Riomar.

“O Trem do Forró já faz parte do calendário junino de Pernambuco e é, sem dúvida, uma das festas mais queridas do Recife nesse período. A cada ano, temos um público fiel que faz questão de viver essa experiência novamente, e o número de turistas só cresce. A procura pelos ingressos para a 36ª temporada tem superado nossas expectativas e esperamos lotação máxima em todas as sete viagens. Uma coisa eu posso garantir: a animação a bordo do Trem é única e inesquecível”, adianta o empresário Anderson Pacheco, idealizador do Trem do Forró.

Os kits que dão direito ao passeio são compostos por pulseira e camisa e dão direito a experiência completa, incluindo parada para festa na cidade do Cabo. Em cada vagão, trios de forró pé-de-serra animam os passageiros que ainda contam com um bar vendendo bebidas.



Na chegada ao Cabo, o público é recepcionado por quadrilha junina e conduzido para o Pátio de Lazer, localizado ao lado da Estação Central. No local os passageiros podem apreciar o que a gastronomia junina de Pernambuco tem de melhor e se divertir com apresentações culturais. Os forrozeiros seguem em ritmo de festa na volta para o Recife.

Os kits que dão direito ao passeio são compostos por pulseira e camisa e dão direito a experiência completa, incluindo parada para festa na cidade do Cabo. Em cada vagão, trios de forró pé-de-serra animam os passageiros que ainda contam com um bar vendendo bebidas.



Na chegada ao Cabo, o público é recepcionado por quadrilha junina e conduzido para o Pátio de Lazer, localizado ao lado da Estação Central. No local os passageiros podem apreciar o que a gastronomia junina de Pernambuco tem de melhor e se divertir com apresentações culturais. Os forrozeiros seguem em ritmo de festa na volta para o Recife.

Copa do Mundo

Uma das novidades deste ano será a transmissão da estreia da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo, no próximo dia 13, contra o Marrocos. Um telão será instalado no Pátio de Lazer, no Cabo de Santo Agostinho, onde os passageiros poderão acompanhar a partida na íntegra.



Segundo a organização, a proposta é fazer com que o público curta toda a animação dos vagões e, depois, desembarquem no Cabo já em clima de torcida para acompanhar a estreia da Seleção Brasileira, marcada para às 19h. Por causa da atividade especial, neste dia, a volta ao Recife ocorrerá em horário diferenciado, às 21h, logo após o fim do jogo.

Vendas

Além das vendas individuais, a organização do Trem do Forró possui pacotes especiais para grupos turísticos e empresas, que aproveitam a atração para realização de festas corporativas, confraternizações e campanhas de incentivo.



O passeio é promovido pela Serrambi Turismo em parceria com o setor público e privado. O evento recebe passageiros de todo Brasil, sendo 80% formado por turistas de várias partes do país. Os grupos mais tradicionais são da Bahia, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro.



A demanda de público gera, aproximadamente, 150 empregos diretos e 100 indiretos, além de movimentar aproximadamente 600 mil reais na economia do Cabo de Santo de Agostinho e R$3 milhões no Recife.

História - O Trem do Forró já atraiu mais de 200 mil pessoas. Somados, a atração contabiliza cerca de mil horas em 200 dias apresentando as tradições da cultura nordestina para turistas e visitantes. O primeiro passeio aconteceu em 1991, quando um grupo de servidores estaduais resolveu criar uma opção diferente de festa para o período junino: um trem que os levasse até a capital do Forró.

Patrimônio do Recife

Em 2023, o Trem do Forró ganhou um reconhecimento único. A atração se transformou em Patrimônio Cultural Imaterial do Recife. O texto foi aprovado por unanimidade na Câmara do Recife, demonstrando a importância da atração para à capital pernambucana.



SERVIÇO:

Trem do Forró 2026

Quando: 06, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de junho | 14h30 - Concentração | 16h - partida

Onde: Embarque na Estação Shopping do Metrô

Ingressos: R$210,00 (valor único) no site da atração, pelo e-mail: [email protected] ou nos quiosques do Ticket Folia nos Shoppings Boa Vista e Riomar.

Outras informações: (81) 9 9911.2763 / (81) 3314.9004, no perfil do Instagram: @tremdoforro

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