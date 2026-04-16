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SÃO JOÃO Trem do Forró confirma nova temporada; confira informações de datas e ingressos Público terá sete dias disponíveis para curtir o percurso, que parte do Recife e vai até o Cabo de Santo Agostinho

A 36ª temporada do Trem do Forró, uma das principais atrações juninas de Pernambuco, está confirmada. Até o momento, a organização do evento já anunciou sete datas: 6, 13, 14, 20, 21, 27, e 28 de junho.



Com partida no Recife, o trem segue até o Cabo de Santo Agostinho, embalado por muito xote, baião, xaxado e forró pé-de-serra.



O ingresso custa R$ 210 (valor único), disponível por meio do site da atração e através do email: [email protected]. Além das vendas individuais, os interessados também poderão adquirir os ingressos em pacotes especiais direcionados a grupos turísticos e empresas.

“O Trem do Forró já faz parte do calendário junino de Pernambuco e é, sem dúvidas, uma das festas mais queridas do Recife nesse período. A cada ano temos um público fiel que faz questão de viver essa experiência novamente, e o número de turistas só cresce”, comenta o empresário Anderson Pacheco, idealizador do Trem do Forró.

Durante o evento, serão entregues kits compostos por pulseira e camisa, que dão direito a uma experiência completa, incluindo parada para a festa na cidade do Cabo. Os passageiros contarão com apresentações, distribuídas pelos vagões, durante todo o percurso de 84km (ida e volta).

Na chegada ao Cabo, o público será recepcionado por quadrilhas juninas e conduzido para o Pátio de Lazer, localizado ao lado da Estação Central, onde poderão apreciar a gastronomia junina pernambucana e as apresentações culturais.

O Trem do Forró, uma das iniciativas do programa Pró-Lazer, é promovido pela Serrambi Turismo em parceria com o setor público e privado. Desde 2023, a atração é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife.

SERVIÇO

"Trem do Forró 2026"

Quando: 06, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de junho

Onde: Percurso do Recife até o Cabo de Santo Agostinho

Ingressos por R$ 210 (valor único), à venda no site e pelo email ([email protected])

Informações: (81) 9 9911-2763 | (81) 3314-9004 | @tremdoforro (Instagram)

*Com informações da assessoria de imprensa

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