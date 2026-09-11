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NOVOS TALENTOS Trema, a nova produtora de audiovisual de Gabriel Mascaro e Paula Cosenza Sediada no Recife, produtora quer promover protagonismo de novos talentos e desenvolver coproduções internacionais de filmes e séries

No decorrer do último ano, o cinema feito em Pernambuco alcançou uma grande projeção internacional com os filmes "O Último Azul" e "O Agente Secreto".



É diante desse cenário oportuno que surge a Trema, uma nova produtora audiovisual brasileira sediada no Recife, lançada pelo cineasta pernambucano Gabriel Mascaro e a produtora paulista Paula Cosenza.

Para Cosenza e Mascaro, essa grande fase vivenciada pelo audiovisual brasileiro, especificamente o pernambucano, seria o timing perfeito para a dupla dar continuidade a esse embalo.



''Os olhos do mundo estão voltados para a gente porque estamos fazendo de forma diferente", disse Paula em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco.

Produção

A Trema evidentemente produzirá os filmes de Gabriel Mascaro, que está planejando uma nova produção depois do já citado "O Último Azul" - vencedor do Urso de Prata no Festival de Cinema de Berlim em 2025.







Durante a conversa, o diretor não tinha detalhes da trama para expor, mas revelou que tem consumido o universo literário brasileiro - capaz de nortear o novo longa.

Por sua vez, Paula Cosenza contribui no projeto com a reconhecida experiência em produção e distribuição audiovisual. Ela produziu filmes aclamados e premiados, como "Casa de Antiguidades" (selecionado para Cannes e San Sebastián) e "Ausência" (apresentado na Berlinale), além de ter colaborado com Netflix, Disney e Warner/HBO.

Intercâmbio

Também é desejo dos sócios da Trema promover o protagonismo de outros talentos, assim como desenvolver coproduções internacionais de filmes e séries.

"O nosso desejo é escutar e possibilitar que várias vozes possam surgir para contar diversas histórias'', afirmou a produtora. Mascaro complementa: "Internacionalizar talentos também é nossa vocação."

O cineasta é fruto dessa internacionalização do cinema pernambucano do ponto de vista criativo, responsável por levar um olhar particular para festivais e cerimônias pelo mundo afora. Gabriel já esteve com títulos anteriores ao mais recente sucesso, como "Boi Neon' (2015) e "Divino Amor" (2019), em patamares de grande prestígio do cinema mundial.

Além disso, a Trema, com sede no Recife, no bairro da Várzea, também tem interesse em levar talentos pernambucanos da parte técnica (som, direção de arte, roteiro, montagem e fotografia) para produções internacionais. "Contaremos nossas histórias...ou trabalharemos no projeto'', reforçou Marcaro.

Essa vontade da dupla combina com o significado do nome da produtora independente. Trema é um sinal gráfico (abolido da língua portuguesa pelo acordo ortográfico) composto por dois pontos que eram colocados sobre uma determinada letra ( ¨ ) para sinalizar a independência fonética de uma vogal. "Te obriga a olhar para as coisas de uma maneira diferente'', explica Paula.

Lançamento iminente

Entre os filmes e séries anunciados por Gabriel Mascaro e Paula Cosenza, está "100 Dias", aguardado longa-metragem de Carlos Saldanha, inspirado no livro "Cem Dias entre o Céu e o Mar", de Amyr Klink, que é uma coprodução da Trema.

A história retrata o memorável percurso do navegador brasileiro que foi o primeiro a atravessar o Atlântico Sul a remo. O filme estreia em 29 de outubro e é um dos seis pré-selecionados para representar o Brasil no Oscar 2027.

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