Presídio de tremembé "Tremembé": Cristian Cravinhos e Duda se manifestam sobre namoro retratado na série Ullisses Campbell, autor dos livros autor e jornalista que esteve por trás do roteiro, apresentou provas que sustentam o relacionamento

Cristian Cravinhos e Duda, apelido de Ricardo de Freitas Nascimento, se pronunciaram nesta terça-feira, 4, sobre o relacionamento amoroso que viveram durante o encarceramento, retratado na série da Amazon Prime Tremembé. "Com provas ou sem provas, acreditem no que vocês quiserem, façam o que vocês quiserem", começou Cristian, sobre as provas apresentadas por Ullisses Campbell, autor e jornalista que esteve por trás do roteiro e das pesquisas da série.

"O mundo está pegando fogo, o Brasil está caindo e vocês estão preocupados com esse caso, que deveria ter sido esquecido há muito tempo. Vocês definem como é o nosso País, quais são os valores reais que temos que ter como brasileiros", disse também em Stories publicados em seu perfil no Instagram.

Duda responde alegações da série

Ricardo de Freitas Nascimento, conhecido como Duda, respondeu em uma live no TikTok nesta terça, 4, sobre o relacionamento que viveu com Cristian. Ele tem 36 anos e chegou até Tremembé após ser preso por assalto a mão armada. Já que era filho de um policial militar, foi transferido para o presídio.

Ele falou sobre o período de regime aberto, posterior ao encarceramento em Tremembé: "Depois que o Cristian saiu, em uma das saidinhas dele a gente acabou se encontrando. Ele foi com a moto dele lá na porta da casa onde eu morava, mas depois disso a gente não teve mais contato. A gente se comunicava por carta."

"Cristian era incrível comigo, não tinha nada que eu quisesse lá dentro que ele não fizesse por mim. Tudo que eu queria lá dentro, ele fazia", disse também.

Sobre Cristian ter negado um envolvimento amoroso com Duda, ele comentou: "Não é fácil para ele, ele é hétero. O mundo dele é outro, claro que ele não vai querer assumir que teve um caso com um (homem) gay dentro da unidade." "Eu posso provar, tenho cartas, tenho a calcinha, tenho várias pessoas lá dentro que provam, a gente fazia terapia com a mesma psicóloga (...) Todo mundo sabia da nossa relação", finalizou.

O que aconteceu entre Cristian Cravinhos e Duda?

Na série Tremembé, é relatada uma relação amorosa entre Cristian Cravinhos e Duda. O caso gerou burburinho nas redes sociais entre os espectadores, o que levou Cristian a se pronunciar.

No pronunciamento inicial, ele negou a relação e disse que a série tinha "muitas mentiras". Entretanto, Ullisses Campbell, autor dos livros que inspiraram a obra e que participou na roteirização de Tremembé se pronunciou através de suas redes sociais nesta terça-feira, 4.

Ele comprovou o relacionamento entre os ex-presidiários na postagem e escreveu na legenda: "No jornalismo, um testemunho gravado não basta para publicar uma história, sobretudo quando ela é controversa. Muitas vezes é necessário apresentar provas materiais."



