A- A+

STREAMING "Tremembé" é renovada para a segunda temporada; história de ex-jogador Robinho entra na série Prime Video fez anúncio nesta sexta-feira

"Tremembé", série do Prime Video sobre o dia a dia de criminosos nacionalmente conhecidos dentro do presídio homônimo, foi renovada. O anúncio da segunda temporada foi feito pela plataforma nesta sexta-feira, com um vídeo de Marina Ruy Barbosa, intérprete de Suzane von Richthofen.

"Me ligaram direto de Tremembé. E dessa vez não era golpe. Chegou a confirmação que vocês estavam esperando!", escreveu a atriz.

Segundo informações da empresa, os episódios vão contar a história de dois novos personagens da ala masculina: o empresário Thiago Brennand e o ex-jogador Robinho, ambos condenados por estupros e que "instauram um contraste de poder e privilégio entre os presos", quando chegam ao presídio. Os atores dos dois novos personagens ainda não foram divulgados.

Na ala feminina, a série continua acompanhando Suzane, desta vez com o foco em sua vida fora da prisão. Elize Matsunaga, interpretada por Carol Dias, também vai tentar um recomeço no regime aberto.





“O engajamento excepcional da audiência nas histórias e personagens retratados em Tremembé, é resultado da união de um elenco de extrema qualidade com um primor técnico de roteiro e produção", disse Julia Prioli, Chefe de Originais de Ficção para o Brasil da Amazon MGM Studios, em comunicado. "Construímos um universo de true crime diverso no Prime Video que nos deixa ainda mais empolgados para a próxima temporada”.

A plataforma, no entanto, não divulga dados de audiência.

“O sucesso de Tremembé é a validação dos nossos esforços em compreender a demanda do público por histórias com as quais possam se conectar, além do olhar dedicado ao Brasil e sua produção cultural”, completa Felipe Tewes, chefe de Originais para o Brasil da Amazon MGM Studios.

Veja também