Streaming "Tremembé": série em que Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane von Richthofen ganha teaser; assista Em produção do Prime Video sobre famosa penitenciária, Felipe Simas e Bianca Comparato também estão no elenco

O Prime Video divulgou nesta quinta-feira o teaser e as imagens do elenco de "Tremembé", série de ficção baseada em histórias da penitenciária paulista famosa por receber condenados por crimes de grande repercussão nacional. O grande destaque é Marina Ruy Barbosa no papel de Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos e quatro meses de prisão pelo planejamento do assassinato dos pais em 2002.

Felipe Simas interpreta Daniel Cravinhos, ex-namorado de Suzane, condenado, em 2006, a 39 anos de prisão pelo assasinato dos pais dela. Kelner Macêdo é Christian Cravinhos, irmão de Daniel, que participou do crime com eles e foi condenado a 38 anos e seis meses.

Condenada a 26 anos de reclusão pelo assassinato da enteada, Isabela Nardoni, Anna Carolina Jatobá é interpretada por Bianca Comparato. Alexandre Nardoni, pai da menina, que morreu em 2008, é vivido pelo ator Lucas Oradovschi. Alexandre foi condenado a 31 anos e dois meses de prisão.

O caso Yoki também representado na série com a personagem da atriz Carol Garcia: Elize Matsunaga. Em 2012, Marcos Kitano Matsunaga, dono da empresa de produtos alimentícios levou um tiro na cabeça e foi esquartejado pela mulher, que recebeu uma pena de mais de 16 anos.

Ao ator Anselmo Vasconcelos coube o papel do médico Roger Abdelmassih, condenado a mais de 181 anos de prisão pelo estupro de 37 pacientes em sua clínica de fertilização. Já a Letícia Rodrigues coube o papel de Sandra Regina Ruiz, mais conhecida dentro da penitenciária como Sandrão, uma detenta que se relacionou com Elize e Suzane.

