Cultura+

"Tremembé": Suzane von Richthofen volta às redes sociais e ganha 100 mil seguidores

Seu perfil, conhecido como Su Entre Linhas, vende chinelos personalizados com pedrarias e outros tipos de artesanato

Suzane von Richthofen volta às redes sociais e ganha 100 mil seguidores - Foto: Reprodução/SBT

Após o sucesso da série Tremembé, do Prime Video, Suzane von Richthofen retornou às redes sociais. Seu perfil, conhecido como Su Entre Linhas, vende chinelos personalizados com pedrarias e outros tipos de artesanato.

Suzane von Richthofen volta às redes sociais e ganha 100 mil seguidores - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A página do Instagram agora conta com cerca de 126 mil seguidores. Nas informações do perfil, é possível constatar que a ex-presidiária envolvida no assassinato dos pais agora reside entre Angatuba e Bragança Paulista, cidades do interior de São Paulo.

O perfil foi aberto em 2023, mas ficou desativado de dezembro de 2024 até o começo do mês de novembro, quando a série ganhou repercussão nas redes sociais.

As produções de Suzane variam entre chinelos decorados, mochilas, necessaires, entre outros produtos de artesanato. Também é possível encomendar peças diretamente com Suzane.

Em outras postagens, o perfil pede para que o WhatsApp disponibilizado seja utilizado somente para as encomendas: "Demais assuntos ou perguntas serão ignorados."

