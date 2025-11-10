"Tremembé": Suzane von Richthofen volta às redes sociais e ganha 100 mil seguidores
Seu perfil, conhecido como Su Entre Linhas, vende chinelos personalizados com pedrarias e outros tipos de artesanato
Após o sucesso da série Tremembé, do Prime Video, Suzane von Richthofen retornou às redes sociais. Seu perfil, conhecido como Su Entre Linhas, vende chinelos personalizados com pedrarias e outros tipos de artesanato.
A página do Instagram agora conta com cerca de 126 mil seguidores. Nas informações do perfil, é possível constatar que a ex-presidiária envolvida no assassinato dos pais agora reside entre Angatuba e Bragança Paulista, cidades do interior de São Paulo.
O perfil foi aberto em 2023, mas ficou desativado de dezembro de 2024 até o começo do mês de novembro, quando a série ganhou repercussão nas redes sociais.
Leia também
• Repercussão da série 'Tremembé' eleva buscas por livro proibido sobre penitenciária; entenda
• "Tremembé": Cristian Cravinhos e Duda se manifestam sobre namoro retratado na série
• Suzane, Nardoni, Elize e Abdelmassih: qual a situação penal dos condenados de Tremembé?
As produções de Suzane variam entre chinelos decorados, mochilas, necessaires, entre outros produtos de artesanato. Também é possível encomendar peças diretamente com Suzane.
Em outras postagens, o perfil pede para que o WhatsApp disponibilizado seja utilizado somente para as encomendas: "Demais assuntos ou perguntas serão ignorados."