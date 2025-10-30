"Tremembé": o que esperar da série do Prime Video sobre o "presídio dos famosos"
Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane von Richthofen, uma das criminosas retratadas na produção
“Tremembé” chega ao Prime Video nesta sexta-feira (31), atendendo à crescente demanda do público por produções do gênero true crime. A trama é baseada nas histórias reais da penitenciária localizada no interior de São Paulo e conhecida por receber condenados por crimes de grande repercussão nacional.
A série retrata as trajetórias de criminosos bem conhecidos pelo público brasileiro, como Suzane von Richthofen (Marina Ruy Barbosa), os irmãos Daniel (Felipe Simas) e Christian Cravinhos (Kelner Macêdo), Elize Matsunaga (Carol Garcia), Anna Jatobá (Bianca Comparato) e Alexandre Nardoni (Lucas Oradovschi).
Diferente de outras obras do tipo, o lançamento não foca na reconstituição dos crimes. Em cinco episódios, a série retrata a convivência entre estes detentos célebres no “presídio dos famosos”, como ficou conhecido o complexo penitenciário de Tremembé.
Baseado nos livros escritos pelo jornalista Ulisses Campbell, a produção traz à tona um ambiente permeado por disputas de poder, traições e jogos de sedução. Cada episódio relembra um crime, com cenas de flashback, mas o fio condutor da trama são as relações estabelecidas no cárcere.
O ponto de partida da história é a alardeada transferência de Suzane von Richthofen - personagem com grande destaque no primeiro episódio - para o presídio de Tremembé. Sua chegada mexe com as estruturas do local, afetando especialmente o romance entre Elize e Sandrão (Letícia Rodrigues).
Em paralelo aos acontecimentos na penitenciária feminina, a série também mostra o que acontece no presídio masculino. No lado dos homens, o enredo assume um ar mais dramático, focando especialmente na perturbação mental de Daniel Cravinhos após a notícia da mudança de sua ex-namorada para o mesmo complexo penitenciário onde ele estava.
Totalmente direcionada ao entretenimento, a abordagem da série parece pouco preocupada com as implicações éticas de retratar na ficção condenados por crimes hediondos. Com humor ácido e trilha sonora repleta de sucessos do pop nacional, a produção abraça o tom “novelesco” ao transformar sua principal personagem em uma espécie de vilã carismática.
Com ritmo ágil, texto sagaz e boas interpretações, a série é um prato cheio para quem busca algo que prenda sua atenção entre as opções do streaming. No entanto, não é possível fechar os olhos para a forma sensacionalista com a qual a obra retrata figuras responsáveis por episódios traumáticos para tantas pessoas.