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Inteligência Artificial Trend dos anos 80: veja como criar fotos com IA Imagens que simulam como seria a aparência das pessoas na década de 1980 ganharam espaço no Instagram e no TikTok; veja o prompt usado para criar a montagem

Uma nova trend nas redes sociais permite criar imagens que simulam como uma pessoa seria se tivesse vivido nos anos 1980. Produzidas com ferramentas de inteligência artificial, as fotos preservam os traços do rosto do usuário e modificam elementos como roupas, cortes de cabelo, penteados e iluminação para reproduzir características visuais associadas à década.

A tendência começou a aparecer principalmente nos Stories do Instagram e depois ganhou espaço também no feed e no TikTok. As imagens podem ser produzidas por ferramentas de inteligência artificial como ChatGPT e Gemini, tanto pelo site quanto pelos aplicativos.

No Instagram, além de uma figurinha disponível nos Stories, havia pelo menos 21 mil publicações com a hashtag #trendanos80. De acordo com o Google, as buscas pelo termo “trend anos 80” aumentaram 5.000% em relação à semana anterior.

Como criar a própria foto

Para criar uma imagem, é necessário escolher uma foto própria em boa qualidade e enviá-la para o ChatGPT ou para o Gemini. Depois, basta inserir um comando para orientar a ferramenta sobre a aparência desejada.

Um dos comandos utilizados para produzir a versão inspirada nos anos 1980 é:

“Com base na minha foto, crie uma imagem ultrarrealista de como eu seria se vivesse nos anos 80. Mantenha os traços do meu rosto, mas adicione um penteado volumoso típico da época, roupas clássicas dos anos 80 com cores marcantes ou jeans de cintura alta, e uma iluminação com granulação de filme fotográfico antigo”.

A proposta é manter as características do rosto da pessoa enquanto a inteligência artificial altera outros elementos da aparência para criar uma estética associada à década.

Entre as mudanças solicitadas estão um penteado volumoso típico dos anos 1980, roupas clássicas da época, cores marcantes ou jeans de cintura alta. O comando também orienta a ferramenta a aplicar uma iluminação com granulação, para reproduzir a aparência de um filme fotográfico antigo.

Depois do envio do comando, a ferramenta gera a imagem em poucos segundos.

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