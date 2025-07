Trenó de 'Cidadão Kane' é leiloado por mais de R$ 80 milhões

A- A+

Clássico de Orson Welles considerado por muitos como o melhor filme da história do cinema, "Cidadão Kane" (1941) teve um de seus objetos mais importantes alvo de leilão: o trenó Rosebud. O item foi arrematado por US$ 14,75 milhões (cerca de R$ 82 milhões na conversão atual).

Elemento importante na trama de "Cidadão Kane", o trenó tinha como dono o diretor Joe Dante, conhecido pelo trabalho em filmes como "Piranha" (1978) e "Gremlins" (1984).

Ele foi presenteado com o objeto em 1984, enquanto filmava "Viagem ao mundo dos sonhos" nos estúdios da Paramount Pictures, que antes havia abrigado a sede da RKO Pictures, clássica produtora responsável por "Cidadão Kane".

Segundo Dante, um funcionário responsável por retirar entulhos de um dos edifícios do estúdio o procurou perguntando se ele gostaria de ficar com o objeto, que seria destruído.

O trenó leiloado não era único. Algumas versões foram feitas para as filmagens do clássico. Em 1982, Steven Spielberg pagou US$ 60,5 mil (R$ 337,9 mil) para comprar uma versão. Outra foi vendida em leilão, em 1996, por US$ 223 mil (R$ 1,245 milhão).

O item recém-vendido se tornou o segundo objeto de cena mais caro da história do cinema, perdendo apenas para os sapatinhos de cristal de "O mágico de Oz" (1939), arrematados por US$ 32,5 milhões (R$ 181,5 milhões) no ano passado.

O leilão foi realizado pela Heritage Auctions. O lote contava com outros itens importantes da sétima artes, como um chicote usado por Harrison Ford em "Indiana Jones e a última cruzada", uma armadura de "Ben-Hur", uma miniatura de uma nave X-wing usada nas filmagens de "Star Wars: O império contra-ataca", dentre outros.

Veja também