Três anos após morte de Rita Lee, filho abre cadernos inéditos e compartilha mensagens da cantora
João Lee publicou fotos de anotações deixadas pela artista e descreveu experiência como uma forma de comunicação com a mãe
Três anos após a morte de Rita Lee, o filho da artista, João Lee, emocionou seguidores nas redes sociais ao revelar um ritual íntimo que criou para se reconectar com a mãe. Num post publicado nesta sexta-feira (8), ele contou que decidiu abrir, pela primeira vez, alguns dos inúmeros cadernos, bloquinhos e folhas soltas deixados pela cantora. Todos estão repletos de frases, ideias, pensamentos e letras escritos ao longo da vida. Muitos, aliás, contêm material inédito.
"Minha mãe sempre foi uma pessoa criativa. E produtiva. Pela casa inteira havia bloquinhos, cadernos, folhas soltas, anotações, ideias, frases, letras, pensamentos", escreveu João. Segundo ele, ainda existem muitos textos inéditos guardados entre os papéis, alguns nunca lidos nem pelo próprio filho.
Com receio de "gastar" a sensação de descoberta, João criou uma espécie de regra afetiva: abrir apenas cinco páginas aleatórias, "como se estivesse lendo cartas de tarô". O objetivo, segundo ele, é deixar que as palavras surjam sem controle, como uma forma de comunicação simbólica com a mãe.
Entre os trechos encontrados, estão reflexões sobre medo, amadurecimento, coragem e amor. "O universo não tá nem aí se você tem medo, ou quer novidade, mas escute isso: todos têm medo. A diferença é você continuar se mexendo, mesmo que…", dizia uma das anotações manuscritas.
O filho da artista se emociona com as novidades que tem encontrado: "Hoje faz três anos que você se foi, mãe. E de alguma forma, vamos continuar nos comunicando. Love you", escreveu.
Rita Lee morreu, aos 75 anos, em maio de 2023, em decorrência de um câncer. Em 2021, a cantora foi diagnosticada com um tumor primário no pulmão. Ela descobriu a doença após fazer um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. À época, a artista precisou se afastar dos holofotes e se submeter aos tratamentos necessários. Ela realizou sessões de imunoterapia e radioterapia, duas formas de tratar a doença, uma das mais comuns no Brasil.