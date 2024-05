A- A+

carnaval 2025 Três dias de desfiles, ingressos mais baratos: as novidades para o Carnaval 2025 do Rio de Janeiro Na nova configuração, vão se apresentar quatro escolas por noite, e as notas dos julgadores passarão a ser fechadas ao final de cada dia.

A decisão foi tomada ontem, em plenária na sede da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), que ganhou nova diretoria há pouco mais de uma semana: a partir de 2025, os desfiles do Grupo Especial na Sapucaí, tradicionalmente realizados no domingo e na segunda-feira, vão ganhar um terceiro dia — a terça-feira gorda entra para o calendário principal da folia na Avenida.

— Assim os jurados vão ser completamente blindados. Evita possíveis interferências externas, ainda mais em um mundo em que a internet é dinâmica e tem muita informação. É uma forma mais segura e fácil operacionalmente da Liesa controlar e garantir que nenhum jurado receba informação externa — explicou Gabriel David, atual presidente da Liesa.

A mudança também busca possibilitar uma redução no preço dos ingressos da arquibancada.

— Para os demais ingressos, sem ser os da arquibancada, não há previsão de redução do valor. Como não conseguimos fazer obra, no momento, para aumentar o público, assim conseguiremos abranger um número maior de pessoas no Sambódromo — acrescenta Gabriel.

A apuração dos votos, na Quarta-feira de Cinzas, e o Desfile das Campeãs, com as seis primeiras colocadas, no sábado seguinte, continuam como estão.

Nada de desfile de manhã

Com desfiles domingo, segunda e terça-feira, a Liesa estuda oferecer para o público outras formas de entretenimento a cada noite no sambódromo. Segundo Gabriel David, os possíveis atrativos continuam em aberto.

— Existe a possibilidade de que sejam apresentados shows no final dos desfiles, por exemplo, mas ainda não temos nada concreto. A ideia é que aconteçam mais coisas para as pessoas fazerem depois de assistir aos desfiles.

Além de acenar com valores mais acessíveis na arquibancada e a possibilidade de atender público maior, o presidente da Liesa aponta outro motivo para a decisão tomada: evitar que, por algum problema, os desfiles aconteçam ao amanhecer. No carnaval passado, no festivo Desfile das Campeãs, quando não havia mais pontos em disputa, a Viradouro passou pela Avenida com o dia claro. Diante dos jurados, isso pode ser um problema.

— A iluminação tem efeito direto pelo menos em dois quesitos: alegorias e fantasias. A medida contribui também para que nenhuma escola seja prejudicada — afirma Gabriel, antes de explicar que, o tempo de passagem pela Avenida não será modificado.





Com a mudança do Grupo Especial, a apresentação das escolas mirins, que acontecia na terça-feira, vai para outro dia. O dirigente da Liesa explica que a data, que poderá ser a quinta-feira, antes do Grupo de Acesso, ou a sexta-feira, na véspera do Desfile das Campeãs, continua sendo discutida com o presidente da Liga Mirim e será anunciada na próxima semana.

— O que já podemos garantir é que haverá uma parceria da Liesa com a Liga Mirim. Vamos coproduzir o desfile para dar mais visibilidade e aumentar o poderio comercial deles — diz o presidente.

A opinião de quem faz

A novidade foi recebida de diferentes formas por quem faz a festa acontecer. O intérprete mais longevo em atividade na Sapucaí, Neguinho da Beija-Flor — que estreou nos microfones da escola de Nilópolis em 1976 — afirma que “amou” a iniciativa de Gabriel David, a quem chama de “sobrinho” (Gabriel é filho de Anísio Abraão David, bicheiro e patrono da Beija-Flor).

— O carnaval é o maior espetáculo audiovisual a céu aberto do planeta. Dois dias é muito sacrificante para quem está assistindo — afirma o puxador, que ainda bota lenha na fogueira: para ele, três escolas deveriam cair para a Série Ouro, e outras três subir para o Grupo Especial. — Assim, todas iriam fazer um excelente espetáculo, seja para não descer ou para ganhar.

Carnavalesco da Unidos de Padre Miguel, que vai estrear no Grupo Especial, o veterano Alexandre Louzada é prudente:

— Posso garantir que a UPM irá se adaptar a qualquer novidade quanto ao formato do desfile, bem como possíveis mudanças que eventualmente possam surgir. E a nossa preocupação é fazer um grandioso carnaval — diz.

André Rodrigues, sensação do carnaval passado com o enredo “Um defeito de cor”, defendido pela Portela, se diz preparado para qualquer cenário:

— Nós, da Portela, estamos prontos para fazer um grande espetáculo, digno do tamanho da escola que participou de todos os desfiles, e foi protagonista de muitas mudanças que hoje fazem o desfile ser o que é — discursa.

