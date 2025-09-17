A- A+

FUTEBOL Três fazendas, avião e uma "humilde residência": confira a fortuna de Michel Teló Cantor sertanejo tem patrimônio milionário conquistado não apenas por meio da carreira de sucesso na música

Era 2011 e Michel Teló bombava com hits como “Ai se eu te pego” e “Humilde residência”. Este segundo, como já prenunciado em seu título, narrava um romance em que o eu lírico receberia uma paquera em uma casa modesta, onde “a cama está quebrada e não tem cobertor”.



Muito diferente dessa realidade, o sertanejo de 44 anos construiu um patrimônio que inclui três fazendas, criação de gado, um avião e imóveis.

Mas nada foi da noite para o dia na vida do cantor. Ele conta que nos primeiros anos de sua carreira determinou uma regra pessoal em que guardaria mais da metade do que ganhava. Ele investiu os valores.





Fortuna de Michel Teló tem 'brinquedos de luxo' — Foto: Reprodução/Instagram

“Não dependo mais de fazer shows para viver. O que eu ganho com a música não muda em nada. Poupei e investi mais da metade do que ganhei. Se eu parar amanhã, fico bem o resto da vida”, contou o artista em entrevista ao canal de André Piunti, no YouTube, em 2023.



Na ocasião, ele falou sobre os itens de sua fortuna: “Meu pai e meu tio tocam as fazendas para mim. Na que tenho com o Euler (Coelho, compositor e amigo), tem os mognos com mais de dez anos. Estão crescidos, mas ainda precisam amadurecer mais para dar uma madeira ainda melhor. Sempre acreditei nessa história de imóveis também. Fui comprando devagarinho, botando para alugar. Um galpão aqui, outro ali”.

As fazendas de Teló estão localizadas em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e outra no Pantanal, ambas usadas para a criação de gado. O cantor ainda possui uma fazenda em Minas Gerais, onde cultiva mogno africano.





Michel Teló e o pai, Aldo Teló, em fazenda — Foto: Reprodução/Instagram

“Meu pensamento sempre foi de diversificar os negócios. Parte do meu patrimônio vem dos imóveis que compramos para alugar e também do fundo de investimento. Tem também as fazendas. Compro boi desde que comecei na carreira. Nunca fui de esbanjar. Meu pensamento sempre foi gastar a metade que eu ganho. O restante é para investimento”, afirmou o cantor ao canal.

E a “humilde residência”? Na verdade, trata-se de uma mansão na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeeste do Rio de Janeiro. Teló e Thais Fersoza estão de endereço novo desde 2023. O casal vive numa mansão avaliada em R$ 15 milhões, e que pertenceu anteriormente a Bruna Marquezine — e também já serviu de residência a Flávia Alessandra e a Otaviano Costa. A casa tem cerca de 890 m² de área e fica num condomínio de luxo onde também moram André Marques, Juliana Paes e outros famosos.

O imóvel é dividido em três andares e tem quatro suítes, sala de cinema, salão de jogos, academia, adega, piscina aquecida e um terraço com vista para o bairro.

