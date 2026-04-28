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NOVELAS

"Três Graças": Novela terá 4 casamentos na reta final

O último capítulo da trama das nove da TV Globo está previsto para ir ao ar no dia 15 de maio

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Joélly (Alana Cabral), Gerluce (Sophie Charlotte) e Lígia (Dira Paes) em 'Três Graças'Joélly (Alana Cabral), Gerluce (Sophie Charlotte) e Lígia (Dira Paes) em 'Três Graças' - Foto: TV Globo/Estevam Avellar

Entrando em sua reta final, "Três Graças" encerra sua história com quatro casamentos. Além dos protagonistas, que terão sua cena especial no último episódio, outros três casais selarão a sua união.

O primeiro deles é José Maria (Túlio Starling) e Kellen (Luiza Rosa). Após uma cena que visa emocionar, o casal troca alianças, enquanto é aplaudido e segue em lua de mel. Após a cerimônia, eles comemoram a união com um brinde, e no dia seguinte, Kellen expressa seu desejo em ter filhos.

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O casamento duplo
Outra cena bastante aguardada é o casamento duplo. Leonardo (Pedro Novaes) e Viviane (Gabriela Loran) e Lorena (Alanis Guillen) e Juquinha (Gabriela Medvedovsky) subirão no altar durante cerimônia realizada por Michelangelo (Luiz Fernando Guimarães).

Em uma tentativa de arruinar a festa dos filhos - por desaprovar suas parceiras - Ferette (Murilo Benício) organiza um plano para tentar destruir os vestidos das noivas, mas que é arruinado quando Vandílson (Vinicius Teixeira) devolve as peças roubadas.

A festa se torna ainda mais completa quando Viviane lançar seu buquê, e Misael (Belo) pegar, complementando à Maggye (Mell Muzzillo), que deixará a festa em posse do arranjo de Lorena.

O último capítulo de "Três Graças"
Encerrando a história de "Três Graças", a novela transmite, em seu último capítulo, o casamento de Gerluce (Sophie Charlotte) e Paulinho (Romulo Estrela).

É então que Gerluce cumpre o que sempre desejou. Ela se casa com seu verdadeiro amor, acompanhada da neta Alice. A celebração conta com show de Zeca Pagodinho e depois, um avanço no tempo de sete anos.

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