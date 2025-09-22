''Três Graças'': conheça a trama da próxima novela das nove da Globo

A- A+

A trama de ''Três Graças'', próxima novela das nove, traz todos os dilemas e problemas de uma cidade como São Paulo. Boa parte da história criada por Aguinaldo Silva, que estreia no dia 20 de outubro, terá a delegacia chefiada por Jairo Barroso, papel de André Mattos, como um dos principais núcleos. É lá que trabalham o íntegro investigador Paulinho Reitz e a estagiária Juquinha, interpretados por Rômulo Estrela e Gabriela Medvedovisky.

''Estamos com uma sintonia muito boa. Romulo é um ator muito sensível, muito honesto, e a Gabi, uma atriz maravilhosa. A nossa troca tem sido muito legal, tanto no set, como nas conversas de camarim e pela internet. Estamos cooperando juntos para fazer esse núcleo ser muito bacana'', explica André, que volta às novelas da Globo após 20 anos.



Filho de um policial morto em serviço, Paulinho é determinado e persistente nas investigações, empenhando-se de corpo e alma à missão. Já quando o assunto é vida amorosa, se mostra um desastre, pois a dedicação excessiva ao trabalho o faz ter dificuldade em manter relacionamentos duradouros. Isso tudo muda quando ele se apaixona por Gerluce, papel de Sophie Charlotte.



Os dois se conhecem na frente do posto de saúde em que ela leva a filha Joélly, de Alana Cabral, para fazer exames de gravidez, numa situação um tanto complicada. Quando ele descobre que Gerluce trabalha na Aclimação, bairro da região central de São Paulo que está sob a jurisdição da delegacia, Paulinho dá um jeito de estar por perto.



''O Paulinho é um cara que, de fato, vive para trabalhar, e, em determinado momento, encontra a Gerluce e se encanta de novo. Isso o faz pensar que a vida também é olhar para si e se cuidar, viver um pouco fora do trabalho. Os dois têm um senso de justiça muito grande, o que vai fortalecer a conexão entre eles'', explica Rômulo.



O romance entre Paulinho e Gerluce ganhará uma aliada feroz. Juquinha, a estagiária, é a maior incentivadora do casal. Sincera, ela fala uma série de verdades para Paulinho sobre o assunto. Dedicada, a personagem busca se tornar uma policial de respeito e tem no chefe o seu grande mentor.



''A relação da Juquinha com o Paulinho é engraçada. Ela começa um pouco descompassada, mas, com o tempo, os dois vão encontrando uma sintonia muito interessante. O Paulinho é um cara mais rígido, fechado, e a Juquinha chega provocando e questionando esse modus operandi dele, profissional e pessoalmente'', adianta Gabriela.



No entanto, Paulinho não se abre tão fácil para essa amizade com Juquinha. A dinâmica, no entanto, vai se fortalecendo ao longo dos capítulos da novela das nove. ''O Paulinho não tem muita paciência para a Juquinha, mas também tira proveito dessa relação, porque ela traz para ele algumas verdades. Isso é muito bonito e fica claro na dinâmica dos dois'', finaliza.

''Três Graças'' – Estreia dia 20 de outubro, na Globo.

