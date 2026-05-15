A- A+

NOVELAS Globo transforma despedida de "Três Graças" em especial musical com Belo, Xamã e elenco Show será transmitido após o fim da exibição do último capítulo da novela; O evento é aberto ao público e os ingressos estão sendo vendidos pela Ticketmaster

A despedida de "Três Graças" promete ultrapassar os limites da televisão. Nesta sexta-feira, 15, logo após a exibição do último capítulo da novela dos "três Silvas" - Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva -, a TV Globo leva ao ar o especial "Turnê Três Graças", projeto musical que reúne artistas do elenco e nomes ligados à trilha sonora da trama em uma grande celebração do fenômeno da novela.

Com apresentações de Belo, Xamã e Péricles, além das participações de Sophie Charlotte, Alana Cabral, Gabriela Medvedovsky e Pedro Novaes, o especial foi pensado como uma extensão emocional da história que conquistou o público nos últimos meses. A proposta mistura música, memória afetiva e cenas marcantes para transformar o encerramento da novela em um evento televisivo e presencial ao mesmo tempo.

Último capítulo será exibido em telão durante evento em São Paulo

A gravação do especial acontece diretamente da Vibra São Paulo, onde o público acompanhará, ao vivo, a transmissão do último capítulo da novela em um grande telão instalado no espaço.

Somente após o fim da exibição é que o show começa oficialmente, criando uma espécie de continuação da experiência para os fãs da trama. A ideia da Globo é transformar o desfecho da novela em um momento coletivo, aproximando elenco, música e público em uma mesma celebração.

O evento é aberto ao público e os ingressos estão sendo vendidos pela Ticketmaster.

Belo e Xamã comandam apresentações

À frente da noite estão Belo e Xamã, dois nomes que tiveram forte ligação com a novela ao longo da exibição.

Além da presença musical, o especial também reforça uma das histórias que mais movimentaram "Três Graças", o reencontro entre Belo e Viviane Araújo na dramaturgia, quase duas décadas após o fim do relacionamento dos dois na vida real.

Na trama, os personagens Consuelo e Misael reacenderam memórias afetivas do público, especialmente em cenas marcadas por emoção, conflitos e referências discretas à história do ex-casal fora das telas.

Novela ultrapassou a TV e virou fenômeno multiplataforma

Ao longo dos meses, "Três Graças" expandiu sua presença para além da programação tradicional da televisão.

Além da turnê musical, a trama ganhou até uma novelinha vertical derivada do casal "Loquinha", interpretado por Alanis Guillen e Gabriela Medvedovsky. O spin-off digital, lançado nas redes da Globo, conquistou fãs no Brasil e fora dele com episódios curtos e legendas em outros idiomas.

A estratégia ajudou a novela a dialogar com diferentes públicos, desde fãs clássicos de novelas até espectadores mais jovens e conectados às plataformas digitais.

Especial aposta em mistura entre música e dramaturgia

O projeto "Turnê Três Graças" também funciona como uma homenagem à importância da música dentro da novela.

Ao longo da exibição, a trilha sonora se tornou um dos pontos fortes da produção, ajudando a ampliar o impacto emocional de cenas importantes da trama. O especial promete revisitar parte desses momentos através de apresentações ao vivo e encontros inéditos no palco.

A direção artística é assinada por Luiz Henrique Rios, com direção de Rodrigo Nascimento, produção de Nicolas Rebouças, produção executiva de Valesca Campos e direção de gênero de Joana Thimoteo.

Despedida celebra um dos maiores sucessos recentes da Globo

Com forte repercussão nas redes sociais, personagens populares e estratégias que aproximaram a novela do público fora da televisão, "Três Graças" se consolidou como um dos folhetins mais comentados dos últimos anos da Globo.

Agora, ao transformar o último capítulo em uma experiência musical e coletiva, a emissora encerra a trajetória da novela apostando justamente no que tornou a produção um sucesso: emoção, identificação popular e conexão direta com o público.

Veja também