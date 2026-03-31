Três Graças: como será o fim de Ferette após queda e vingança da própria família
Com previsão de término para maio, a novela caminha para um desfecho em que a justiça prevalece e Ferette paga por seus crimes
A reta final de Três Graças promete um desfecho intenso para Ferette. Após uma trajetória marcada por abuso de poder e conflitos familiares, o empresário verá sua vida desmoronar e pelas mãos de quem ele mais tentou controlar.
O ponto alto da queda do vilão será sua expulsão do apartamento duplex de luxo onde vivia. A reviravolta acontece quando Zenilda descobre que o imóvel está, na verdade, no nome da filha Lorena.
Com respaldo legal, ela consegue uma ordem de despejo e retorna ao local acompanhada dos filhos para assistir à derrocada de Ferette. Sem saída, o empresário recebe um prazo curto para deixar o imóvel, sendo obrigado a abandonar o espaço que antes simbolizava seu poder.
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Vingança familiar e acerto de contas
Anteriormente, Ferette havia expulsado Lorena de casa ao rejeitar seu relacionamento homoafetivo e Zenilda também foi humilhada ao flagrar a traição do marido com Arminda.
Agora, mãe e filha assumem o controle da situação e colocam o empresário para fora, invertendo a dinâmica de poder dentro da família.
Perda de poder
O despejo não será o único golpe. Antes disso, Ferette já terá perdido o controle da fundação da família, retomada por Rogério.
Isolado, sem prestígio e cada vez mais pressionado, o vilão verá sua influência ruir ao mesmo tempo em que antigos aliados se afastam.
Crimes vêm à tona
Paralelamente, investigações policiais começam a avançar sobre crimes ligados ao núcleo de Ferette. Mortes suspeitas e esquemas ilegais passam a ser desvendados, aumentando ainda mais a tensão em torno do personagem.
Arminda, sua aliada, também entra na mira da Justiça, especialmente após revelações que apontam sua participação direta em assassinatos.
Final marcado por justiça e recomeços
Enquanto Ferette enfrenta sua queda definitiva, outros personagens seguem caminhos opostos. Gerluce assume um papel de destaque ao conquistar espaço na fundação, e é pedida em casamento novamente por Paulinho.
Zenilda, por sua vez, inicia uma nova fase ao lado de Rogério, simbolizando a virada de página após anos de conflitos.
Com previsão de término para maio, a novela caminha para um desfecho em que a justiça prevalece e Ferette paga, finalmente, pelas escolhas que fez ao longo da história.