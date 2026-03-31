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NOVELAS Três Graças: como será o fim de Ferette após queda e vingança da própria família Com previsão de término para maio, a novela caminha para um desfecho em que a justiça prevalece e Ferette paga por seus crimes

A reta final de Três Graças promete um desfecho intenso para Ferette. Após uma trajetória marcada por abuso de poder e conflitos familiares, o empresário verá sua vida desmoronar e pelas mãos de quem ele mais tentou controlar.

O ponto alto da queda do vilão será sua expulsão do apartamento duplex de luxo onde vivia. A reviravolta acontece quando Zenilda descobre que o imóvel está, na verdade, no nome da filha Lorena.

Com respaldo legal, ela consegue uma ordem de despejo e retorna ao local acompanhada dos filhos para assistir à derrocada de Ferette. Sem saída, o empresário recebe um prazo curto para deixar o imóvel, sendo obrigado a abandonar o espaço que antes simbolizava seu poder.

Vingança familiar e acerto de contas

Anteriormente, Ferette havia expulsado Lorena de casa ao rejeitar seu relacionamento homoafetivo e Zenilda também foi humilhada ao flagrar a traição do marido com Arminda.

Agora, mãe e filha assumem o controle da situação e colocam o empresário para fora, invertendo a dinâmica de poder dentro da família.

Perda de poder

O despejo não será o único golpe. Antes disso, Ferette já terá perdido o controle da fundação da família, retomada por Rogério.

Isolado, sem prestígio e cada vez mais pressionado, o vilão verá sua influência ruir ao mesmo tempo em que antigos aliados se afastam.

Crimes vêm à tona

Paralelamente, investigações policiais começam a avançar sobre crimes ligados ao núcleo de Ferette. Mortes suspeitas e esquemas ilegais passam a ser desvendados, aumentando ainda mais a tensão em torno do personagem.

Arminda, sua aliada, também entra na mira da Justiça, especialmente após revelações que apontam sua participação direta em assassinatos.

Final marcado por justiça e recomeços

Enquanto Ferette enfrenta sua queda definitiva, outros personagens seguem caminhos opostos. Gerluce assume um papel de destaque ao conquistar espaço na fundação, e é pedida em casamento novamente por Paulinho.

Zenilda, por sua vez, inicia uma nova fase ao lado de Rogério, simbolizando a virada de página após anos de conflitos.

Com previsão de término para maio, a novela caminha para um desfecho em que a justiça prevalece e Ferette paga, finalmente, pelas escolhas que fez ao longo da história.

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