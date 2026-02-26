A- A+

STREAMING "Três Graças": Joélly descobre que perdeu a filha e o pai e se desespera Os próximos capítulos de Três Graças prometem cenas intensas

Os próximos capítulos de Três Graças prometem cenas intensas. Depois de ter a filha recém-nascida arrancada dos braços por Samira (Fernanda Vasconcellos) e ser deixada dopada em um posto de saúde na Chacrinha, Joélly (Alana Cabral) viverá mais uma situação devastadora, a morte do pai, Jorginho (Juliano Cazarré).

Fragilizada pelo parto recente e ainda em choque pelo desaparecimento da bebê, a adolescente receberá a notícia por meio de Raul (Paulo Mendes). O rapaz tentará prepará-la para o pior, mas, diante da confirmação, Joélly entrará em desespero. "Fala que não é verdade", suplicará, em cenas que devem levar o público às lágrimas.

Resgate no posto de saúde

Após ser notificado por Paulinho (Romulo Estrela), Gerluce (Sophie Charlotte) corre até o posto de saúde à procura da filha O reencontro é marcado por emoção, mas rapidamente se transforma em aflição ao perceber que a neta não está com Joélly

A confirmação de que a bebê foi roubada mergulha a família em choque. Paulinho não hesita ao afirmar que a criança foi levada, enquanto Rogério (Eduardo Moscovis) promete a Raul que fará de tudo para encontrar a neta.





Culpa e crise de fé

Atordoada pela sucessão de tragédias, Joélly começa a acreditar que tudo pode ser um castigo. A jovem manifesta culpa por ter se envolvido na negociação da bebê com a quadrilha de tráfico humano e questiona se a perda seria uma punição divina.

Entre dores físicas do pós-parto e o luto pelo pai, ela busca amparo nos braços da mãe, Gerluce, e da avó, Lígia (Dira Paes), implorando por uma explicação que alivie sua dor.

Samira tenta apagar rastros

Enquanto a família sofre, Samira age para dificultar qualquer pista. A vilã entrega a criança a Lena (Barbara Reis) e Herculano (Leandro Lima) e orienta o casal a deixar o País temporariamente. Em paralelo, garante a Arminda (Grazi Massafera) e Ferette (Murilo Benicio) que a situação está sob controle.

Veja também