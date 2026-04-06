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Novela Três Graças: Lena será desmascarada e Joélly resgatará sua bebê; veja resumo Desfecho mobiliza diferentes núcleos da novela e intensifica o embate entre justiça e impunidade

A reta final de Três Graças promete fortes emoções com a revelação de um dos maiores crimes da trama: o roubo da filha de Joélly. Após semanas de desconfiança e pistas espalhadas, a verdade virá à tona por meio de um exame de DNA, colocando fim ao mistério que envolve o paradeiro da criança.

O desfecho mobiliza diferentes núcleos da novela e intensifica o embate entre justiça e impunidade. Enquanto a polícia avança nas investigações, Joélly enfrentará a dor da descoberta e, ao mesmo tempo, a esperança de finalmente reencontrar sua bebê.

O início da queda de Lena

A derrota de Lena começa a partir de provas inesperadas. Áudios comprometedores encontrados no celular de Edilberto revelam conexões perigosas com o esquema de tráfico de crianças. O material chega às mãos da polícia e acende o alerta para uma investigação mais profunda.

Com isso, a pressão aumenta não apenas sobre Lena, mas também sobre Herculano, apontado como peça-chave no crime. A partir desse momento, a trama ganha contornos de thriller policial.

Desconfiança e prova decisiva

Paralelamente, Raul passa a estranhar o comportamento da vilã. Inquieto, ele decide agir por conta própria e consegue coletar material genético da bebê para um exame de DNA.

O resultado não deixa dúvidas, a criança é, de fato, filha de Joélly. A revelação provoca um abalo emocional na família e reforça a gravidade da traição sofrida pela jovem, que havia confiado em Lena durante a gestação.

Mentiras que começam a ruir

Antes mesmo da confirmação oficial, alguns sinais já levantavam suspeitas. O principal deles era o tamanho da bebê, incompatível com o tempo de vida que Lena dizia ter.

Além disso, o comportamento evasivo da personagem e o afastamento repentino após o nascimento da criança despertaram estranhamento. A ausência de registros, fotos ou relatos sobre o parto também contribuiu para o quebra-cabeça.

Tentativa de fuga

Com o avanço das investigações, Lena e Herculano tentam escapar. O plano inclui uma fuga internacional, mas acaba frustrado pela ação da polícia, que já monitora os passos do casal.

A operação é coordenada por Paulinho, que reúne provas suficientes para impedir a evasão e garantir que os envolvidos respondam pelo crime.

O resgate da bebê e reencontro emocionante

O ponto alto da reta final será o resgate da criança, previsto para ir ao ar no início de maio. A sequência promete ser uma das mais emocionantes da novela, reunindo personagens centrais em um momento de tensão e alívio.

Após o resgate, a bebê será devolvida à família biológica, marcando um reencontro carregado de emoção. Joélly, ainda abalada, terá a chance de reconstruir o vínculo com a filha, agora chamada Ana Maria.

Com previsão de término em meados de maio, Três Graças encaminha seus últimos capítulos apostando em revelações, punições e reparações emocionais.

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