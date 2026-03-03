Ter, 03 de Março

NOVELA

''Três Graças'': Leonardo vai passar por mudanças para ficar com Viviane, adianta Pedro Novaes

O ator é abordado por fãs nas ruas que perguntam sobre o casal ''Vileo''

Pedro Novaes fala sobre futuro de seu personagem Leonardo em ''Três Graças''Pedro Novaes fala sobre futuro de seu personagem Leonardo em ''Três Graças'' - Foto: Divulgação/Globo

Pedro Novaes, intérprete de Leonardo em ''Três Graças'', revelou que o personagem irá passar por muitas mudanças graduais nos próximos capítulos da novela. O filho de Ferrete (Murilo Benício) enfrenta dilemas após ter decepcionado Viviane (Gabriela Loran), que terminou o namoro após descobrir que ele conhecia o esquema de falsificação de medicamentos.

Segundo o ator, ele é abordado por fãs nas ruas que perguntam sobre o casal ''Vileo'', e se sente grato pelo carinho e por poder retratar a trajetória do personagem.

"É incrível o quanto esse personagem mudou. Minha missão nessa novela é trazer uma esperança pra essa figura masculina, uma salvação. Vamos criando um arco de muita importância para a sociedade. O público vai vendo não só a parte do Leo, mas o amor pela Vivi, e você torce por eles", declarou durante o Encontro com Patrícia Poeta nesta terça, 3.

Segundo o ator, as mudanças em Leonardo, que tenta reconquistar Vivi e se desprender do pai, serão vistas aos poucos.

"Não é uma cena especifica que vai fazer a virada, são várias. É isso que estamos querendo, porque ninguém muda tão fácil. O Leo é um cara muito difícil de se expressar, e ele está preso. Ele está percebendo só agora que o que ele quer é muito diferente do pai, porque o Ferette é um homem lixo."

