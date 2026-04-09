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Novela Três Graças: Lucélia assume poder, Bagdá perde o controle e segredos vêm à tona; veja resumo Segredos do passado colocam Lucélia sob suspeita

A reta final de Três Graças entra em uma fase decisiva, marcada por reviravoltas intensas e disputas cada vez mais perigosas. A ascensão de Lucélia ao comando do crime na Chacrinha redefine as relações de poder na comunidade e coloca a personagem no centro de uma trama repleta de tensão e ambição.

Enquanto isso, Bagdá enfrenta um dos momentos mais complexos de sua trajetória. Dividido entre a promessa de abandonar o crime e o desejo de vingança, ele se vê pressionado por descobertas que mudam sua percepção sobre o passado e sobre as pessoas ao seu redor.

Lucélia assume o poder e transforma a dinâmica do crime

Após tomar o lugar de Bagdá, Lucélia surge com um novo visual e uma postura ainda mais firme. Cercada por dinheiro e ostentação, ela passa a comandar o esquema criminoso, deixando claro que não há espaço para contestação.

A relação com Vandílson evidencia esse novo momento. Ao tentar acelerar a divisão dos lucros e aumentar sua participação, ele é rapidamente colocado em seu devido lugar. Com ironia e controle, Lucélia transforma a tentativa de confronto em submissão, reafirmando sua liderança absoluta na Chacrinha.

Segredos do passado colocam Lucélia sob suspeita

O domínio de Lucélia, no entanto, vem acompanhado de revelações que podem ameaçar sua posição. Bagdá afirma a Kasper que o sequestro envolvendo ele e João Rubens teria sido arquitetado pela própria sobrinha.

As acusações não param por aí. Ele também levanta a hipótese de que Lucélia estaria envolvida na morte dos próprios pais, uma revelação que intriga Kasper e o leva a alertar sobre os riscos de confiar na vilã.

Ao mesmo tempo, novas informações surgem quando Alemão revela que Maggye está milionária, o que amplia ainda mais o mistério em torno das movimentações financeiras e alianças dentro da trama.

Bagdá entra em crise e coloca promessa em risco

Tentando deixar o crime para trás, Bagdá busca orientação com o pastor Albérico e relembra a promessa feita ao pai, Jorginho Ninja, de abandonar a vida criminosa.

No entanto, a descoberta de que Vandílson foi o responsável pelo atentado contra sua vida muda completamente sua postura. Consumido pela revolta, ele abandona o discurso de redenção e assume um caminho mais sombrio.

"Eu não confio mais nele. Aprontou uma para mim que está difícil de engolir. Vou ter que matar ele", diz Bagdá.

Mesmo diante das tentativas do pastor de fazê-lo refletir, ele não recua. A tensão aumenta ainda mais com seu envolvimento indireto com Lucélia, que agora se relaciona com Vandílson.

Revelação sobre a morte do pai muda tudo

A trajetória de Bagdá ganha um novo peso emocional quando ele descobre a verdade sobre a morte de seu pai. Jorginho Ninja teria sido assassinado por Samira, com uma injeção letal.

A revelação atinge o personagem de forma devastadora e marca uma virada definitiva em sua jornada. Entre dor, culpa e sede de justiça, ele passa a agir com mais cautela, mas sem abrir mão da ideia de acertar contas.

Clima de confronto domina os últimos capítulos

Com Lucélia no poder e Bagdá em busca de vingança, a novela entra em um clima de acerto de contas. As alianças se tornam instáveis, e os conflitos se intensificam dentro e fora da Chacrinha.

A tentativa de Bagdá de recomeçar, inclusive ao buscar abrigo na casa de Kasper, mostra que o personagem ainda oscila entre dois caminhos, mas as circunstâncias parecem empurrá-lo de volta ao universo do crime.

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