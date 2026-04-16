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Novela Três Graças: Lucélia capricha nas maldades e terá fim trágico na novela; saiba como será Morte da vilã acontece em meio a uma perseguição desesperada pelos milhões escondidos na estátua

A reta final de Três Graças promete fortes emoções e um fim brutal para uma de suas personagens mais controversas. Lucélia, vivida por Daphne Bozaski, terá um destino trágico no penúltimo capítulo da trama, encerrando sua trajetória marcada por manipulação, ambição e violência.

A morte da vilã acontece em meio a uma perseguição desesperada pelos milhões escondidos na estátua. De acordo com capítulos adiantados ao Notícias da TV, ao descobrir que o dinheiro foi parar nas mãos de Arminda, Lucélia entra em uma corrida obsessiva para recuperar a fortuna, mas acaba atropelada, em uma sequência que promete impactar o público.

A queda de quem acreditava estar no topo

Nos capítulos finais, Lucélia vive o auge de seu poder. Após encontrar o dinheiro escondido, ela assume o controle do tráfico da Chacrinha, passa a andar armada e adota uma postura autoritária, humilhando aliados e acreditando estar acima de qualquer ameaça.

A sensação de invencibilidade, no entanto, dura pouco. A fortuna passa por diferentes mãos em uma sequência de traições e reviravoltas, envolvendo personagens como Bagdá e Joaquim, até chegar a Arminda que se torna uma rival à altura.

É a partir daí que a narrativa acelera, tomada pela ganância, Lucélia perde o controle da situação e se lança em uma busca sem limites, que culmina em sua morte.

Trajetória marcada por manipulação e violência

Desde o início da novela, Lucélia construiu sua imagem com base na dissimulação. Usando uma aparência frágil como fachada, escondeu atitudes calculadas e um comportamento cada vez mais cruel.

Ao longo da trama, acumulou crimes e revelou camadas mais sombrias, incluindo o envolvimento na morte dos próprios pais, informação exposta por Bagdá e que marca o ponto de virada definitivo da personagem.

Ela também foi responsável por arquitetar o sequestro do próprio tio, e do companheiro dele, ampliando ainda mais sua lista de ações violentas.

Jogo duplo e alianças perigosas

Na reta final, Lucélia volta a se aliar ao vilão Ferette, atuando como informante em um plano decisivo contra a protagonista.

Seu envolvimento inclui a sabotagem de um casamento e o repasse de informações estratégicas, mostrando que, mesmo diante do colapso iminente, a personagem segue mergulhada no jogo de interesses.

Essa escolha reforça o arco da vilã, enquanto outros personagens caminham para redenção, Lucélia se aprofunda ainda mais no crime

Um final simbólico na novela

Ao tentar recuperar o dinheiro que representa sua ambição, ela acaba vítima do próprio caminho que construiu.

A notícia de sua morte será levada à família por Juquinha, em uma cena que promete comoção e reflexão sobre as escolhas da personagem.

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