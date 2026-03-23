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NOVELAS ''Três Graças'': Após ser expulsa de casa, Lucélia rouba fortuna, é traída e perde tudo Determinada a não sair de mãos vazias, a vilã aposta na sedução e na manipulação para reorganizar o jogo a seu favor

Na reta decisiva de Três Graças, a disputa pela fortuna escondida na estátua ganha novos contornos e coloca personagens em um verdadeiro jogo de poder. O dinheiro, originalmente fruto de um esquema de corrupção envolvendo falsificação de medicamentos, passa por diferentes mãos e se torna o centro de alianças perigosas e traições inesperadas.

Tudo começa quando Lígia e Albérico escondem o montante em um novo local, dando início a uma corrida silenciosa pelo tesouro. Entre criminosos, justiceiros e oportunistas, quem consegue chegar primeiro é Lucélia, disposta a tudo para virar o jogo a seu favor.

Ascensão rápida e queda inevitável

Após ser desmascarada por seus crimes, incluindo o assassinato dos próprios pais e expulsa de casa, Lucélia vê na fortuna a chance de reconstruir seu poder e executar sua vingança.

Sem escrúpulos, ela consegue localizar o dinheiro antes de seus rivais e acredita ter finalmente conquistado o controle da situação. No entanto, sua vitória dura pouco.

A traição surge dentro do próprio grupo criminoso: Alemão descobre que ela está com a fortuna e revela tudo a Bagdá, que decide agir.

Traição muda o rumo da história

Bagdá invade o esconderijo de Lucélia e recupera o dinheiro, escondendo novamente a quantia no interior da estátua das Três Graças. O gesto não é apenas estratégico, marca também uma tentativa de redenção do personagem, que passa a agir contra o ciclo de crimes que ajudou a sustentar.

Enquanto isso, outros envolvidos no esquema, como Ferette e Arminda, entram em desespero ao perceber que a fortuna desapareceu mais uma vez.

Disputa chega ao clímax com devolução da escultura

Paralelamente, Kasper entra em desespero ao receber uma ordem judicial que determina a devolução da obra ao verdadeiro dono, Rogério. Com isso, tudo indica que a estátua, novamente recheada de dinheiro, acabará nas mãos do empresário.

A reviravolta acontece na reta final da novela, quando alianças começam a ruir e os envolvidos enfrentam as consequências de seus atos.

Prisão, segredos expostos e a queda de máscaras

Nos capítulos mais recentes, a história acelera com uma sequência de revelações e confrontos. Gerluce é presa e assume seu envolvimento no roubo, enquanto Paulinho enfrenta o dilema entre cumprir a lei e lidar com seus sentimentos.

Ao mesmo tempo, Ferette intensifica suas ações para apagar provas e evitar que seu esquema venha à tona, chegando a tomar decisões extremas para se proteger. A pressão também aumenta sobre Lígia, que passa a ser ameaçada, e sobre outros personagens ligados à disputa pelo dinheiro.

Lucélia se isola e aposta tudo em manipulação

Cada vez mais sozinha, Lucélia entra em uma fase ainda mais estratégica e perigosa. Sem aliados confiáveis, ela passa a usar informações como moeda de troca, envolve a polícia ao expor Kasper e se aproxima de Vandílson, enxergando nele uma oportunidade de retomar espaço.

Determinada a não sair de mãos vazias, a vilã aposta na sedução e na manipulação para reorganizar o jogo a seu favor. Mesmo enfraquecida, ela segue movimentando peças importantes e se mantém como uma das figuras mais imprevisíveis da trama.

Disputa vira guerra na reta final

Com o dinheiro mudando constantemente de mãos, a novela entra em um clima de confronto aberto. Invasões, ameaças e traições passam a ditar o ritmo da história, enquanto cada personagem age por sobrevivência ou ambição.

Na reta final, alianças se rompem e os conflitos se intensificam, indicando que o desfecho será marcado por acertos de contas e revelações decisivas. No centro disso, Lucélia segue disposta a tudo para tentar uma última virada, mesmo que o preço seja alto demais.

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