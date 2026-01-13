"Três Graças": Samuel de Assis diz que personagem João tem delicadeza, mesmo com percalços

A- A+

O trabalho de Samuel de Assis em “Três Graças” tem se destacado pela forma como o ator constrói uma relação conjugal longe dos estereótipos. Ele interpreta João Rubens, marido apaixonado e dedicado, em um casamento de mais de 20 anos.



Para o ator, a honestidade e a beleza dessa representação são o que mais o motivam, já que a novela aposta em mostrar um amor maduro, com suas rotinas e afetos, sem perder a intensidade dramática.



“É uma relação de amor de vinte e poucos anos de casamento. Isso é o que mais me deixou feliz, uma representatividade verdadeira. É a realidade do dia a dia que vemos”, afirma.



Delicadeza

A construção do personagem também passa pela delicadeza de mostrar os percalços inevitáveis da dramaturgia sem comprometer a veracidade da relação. Samuel ressalta que, apesar dos conflitos necessários à narrativa, há uma leveza e uma alegria em dar vida a João.



O ator descreve o processo como prazeroso e divertido, reforçando que a experiência tem sido enriquecedora tanto para ele quanto para o público.



Claro, vai ter seus percalços porque estamos fazendo uma novela, mas é de uma beleza em todos os sentidos. Está uma delícia fazer. Está divertidíssimo. Espero que o público siga achando isso até o final”, torce.



Na construção de João, Samuel de Assis enfatiza o perfil de um homem que valoriza a arte, a família e o amor. O personagem é apresentado como pai dedicado e marido apaixonado, alguém que se entrega ao cotidiano doméstico com entusiasmo e admiração. Essa dimensão humana, segundo o ator, é o que o aproxima do papel e o faz se apaixonar pelo personagem a cada cena.



“O João é um adorador de boa arte, um pai maravilhoso, um marido apaixonado e que admira muito essa família a quem ele se dedica tanto. É um cara muito legal que eu ainda estou começando a conhecer e já me apaixonando por ele”, explica.



Admiração

O maior desafio, porém, está na parceria com Miguel Falabella, colega de cena e intérprete de seu par romântico. Assis admite que é difícil separar a admiração artística da vivência ficcional, já que contracenar diariamente exige disciplina para não se deixar levar pelo olhar de espectador.



O ator sublinha que o exercício é justamente viver a relação, e não apenas contemplá-la, o que dá autenticidade ao trabalho. “Contracenar com Miguel todos os dias e não o assistir, admirando-o. E sim, vivendo essa relação”, elogia.



