Aguinaldo Silva volta à Globo apostando no drama cotidiano de "Três Graças"

A história recente de Aguinaldo Silva com a Globo é digna de um novelão, daqueles com direito a momentos de drama intenso e superação. E mais um capítulo está pronto para ser escrito com o retorno do autor com “Três Graças”, novela que vai substituir “Vale Tudo”.



Agnaldo é o único novelista da Globo a escrever exclusivamente para o seleto horário das nove, mas não teve seu contrato renovado após o fracasso de “O Sétimo Guardião”, de 2018, sua tão esperada volta ao realismo fantástico. Com problemas nos bastidores envolvendo questões judiciais sobre a autoria e desentendimentos entre o elenco, a novela sofreu mesmo foi com o total desinteresse do público.



Com a paralisação dos trabalhos nos estúdios durante a pandemia, a Globo revisitou sucessos recentes de Aguinaldo para ocupar a faixa das 21h e prendeu a audiência ao reprisar títulos como “Fina Estampa” e “Império”. Foi a resposta do público acabou promovendo a reaproximação entre a emissora e o autor que, em setembro do ano passado, foi contratado por obra com a aprovação da sinopse de “Três Graças”.

“Fiquei muito satisfeito em ver o sucesso de trabalhos antigos. Minha ideia nesta nova trama é fazer algo nesta mesma linha popular e abrangente. 'Três Graças' nasce da vontade de retratar o Brasil que está acontecendo nesse momento. É uma novela da atualidade, do ônibus, do metrô, do trem”, conceitua Aguinaldo.



Escrita em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva, “Três Graças” tem previsão de estreia para outubro e vai acompanhar a história de Gerluce, protagonista de Sophie Charlotte. Moradora de uma favela fictícia de São Paulo, ela integra uma família de mães solo: é filha de Lígia e mãe de Joélly, papéis de Dira Paes e Alana Cabral.



Criada pela mãe, que engravidou na adolescência e foi abandonada pelo seu pai, Gerluce enfrentou destino parecido com a chegada da filha na fase em que se preparava para entrar na faculdade. Abdicou dos seus sonhos para dar a Joélly uma vida diferente, que tivesse um futuro promissor. Mas, quando a gravidez precoce da terceira geração se confirma, Gerluce faz de tudo para impedir que a filha abra mão de seus projetos e ambições, assim como ela e a mãe foram obrigadas a fazer.



“A vida da Gerluce nunca foi fácil. Mas ela não perde a esperança e a vontade de vencer. É uma mulher muito possível e brasileira”, avalia Sophie.



A vida da heroína se resume aos cuidados com a mãe doente, a criação da filha e o trabalho como cuidadora de idosos na casa da egoísta Arminda, de Grazi Massafera. Vivendo o cotidiano da mansão onde Arminda mora com a mãe idosa Josefa e o amante Santiago, papéis de Arlete Salles e Murilo Benício, Gerluce descobre que o casal lidera um esquema de falsificação de remédios que impacta diretamente a vida de muitas pessoas da comunidade onde vive.



Além disso, ela encontra uma grande quantidade de dinheiro guardada dentro de uma obra de arte da casa, o que a leva a um dilema moral que contrapõe suas noções de certo, errado e justo, situação que vai mudar o rumo de sua vida. “A responsabilidade de viver a vilã de uma novela do Aguinaldo é imensa. Fico nervosa só de pensar. A experiência tem sido incrível por conta da história forte e popular que temos para contar”, conta Grazi.



Sob o comando de Luiz Henrique Rios e com um elenco composto por Miguel Falabella, Marcos Palmeira, Andréia Horta, Pedro Novaes, Alanis Guillen, Rômulo Estrela e Bárbara Reis, entre outros, as gravações de “Três Graças” já tomam conta das locações em São Paulo, em especial, na região da Brasilândia, Zona Norte da capital paulista, que serve como referência para a fictícia comunidade retratada no enredo.



“É muito importante para a narrativa mostrar a cidade, não só como normalmente se mostra São Paulo, com seus grandes prédios, mas o dia a dia das pessoas. A Brasilândia é um lugar muito diverso e começar as cenas por aqui é uma forma de dar o tom de realidade que a novela exige”, explica o diretor.



Cerca de 90 pessoas da equipe da novela e 30 figurantes locais participam das gravações, que ainda visitam a região central da cidade e os bairros Aclimação, Bela Vista, Pinheiros, Pirituba e Freguesia do Ó. “São Paulo recebeu a novela de forma muito curiosa e carinhosa. Começar esse trabalho vendo a vida do lugar é muito inspirador. Como atriz, busco aqui, na vida real, a fonte para a história fictícia que vamos contar”, valoriza Sophie.

