A- A+

NOVELAS 'Três Graças': Pais de Juquinha entram na novela; saiba quem vai interpretar o casal Violeta (Aline Moraes) e Henrique (Leopoldo Pacheco) devem estrear na novela no capítulo que vai ao ar em 20 de abril

Dois novos personagens entrarão em Três Graças em breve. A novela vai apresentar Violeta e Henrique, pais de Juquinha (Gabriela Medvedovsky), que serão interpretados por Alinne Moraes e Leopoldo Pacheco. As informações foram antecipadas pela colunista Carla Bittencourt, do Portal Léo Dias.

Violeta e Henrique devem estrear na novela no capítulo que vai ao ar em 20 de abril. Segundo a colunista, o casal fará uma visita ao apartamento da filha e de Lorena (Alanis Guillen). Ela será uma mulher elegante ligada ao mundo da moda, e ele um desembargador discreto.

Ainda não se sabe detalhes da história dos pais de Juquinha na novela, mas a entrada dos novos personagens deve dar ao público maiores detalhes da dinâmica familiar e pode implicar em conflitos para a aprendiz de policial.

Vale lembrar que a Globo também prepara uma novela vertical sobre o casal 'Loquinha', que será lançada no Globoplay. A produção irá focar no relacionamento entre Lorena e Juquinha, explorando a rotina do casal e possíveis conflitos.

Veja também