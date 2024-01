Três mulheres acusam o cineasta espanhol Carlos Vermut de violência sexual

A- A+

Três mulheres alegaram ter sofrido violência sexual por parte do conceituado realizador espanhol Carlos Vermut, segundo uma investigação publicada sexta-feira pelo jornal El País, que provocou uma onda de solidariedade com os denunciantes anônimos.

As mulheres, todas ligadas ao setor audiovisual ou cultural, não denunciaram o cineasta, vencedor da Concha de Ouro no Festival de San Sebastián em 2014, à polícia por medo de perder o emprego ou de não conseguir um, segundo ou salário diário.

Dois delas eram mais jovens que Vermut, hoje com 43 anos, quando ocorreram os alegados fatos, que segundo a investigação jornalística ocorreram entre maio de 2014 e fevereiro de 2022.

O primeiro depoimento é de 2014, justamente quando a carreira de Vermut – considerado um talentoso diretor e roteirista independente – decolava graças à boa recepção crítica de seu segundo longa-metragem, “Garota Mágica”, que acabaria lhe rendendo a Concha de Ouro por o melhor filme e Prata de melhor diretor no Festival de San Sebastián daquele ano.

A mulher, que trabalhava no setor e admirava seu trabalho, descreveu ao jornal como após conhecê-lo em um bar e iniciar uma sedução consensual, Vermut mudou de atitude e supostamente a forçou a ter relações sexuais desprotegidas com um grau de violência que ela não havia autorizado, chegando ao ponto de estrangulá-la.

A história de outra mulher, que pediu anonimato, também se refere a relações "com violência não consensual", nas quais passou a sentir “medo”.

O terceiro caso é o de uma estudante de cinema que, segundo seu depoimento, Vermut tentou forçar-se.

Consultado pelo jornal, o diretor – cujo nome verdadeiro é Carlos López del Rey – negou todas as acusações e afirmou não ter “consciência de ter exercido violência sexual contra nenhuma mulher”, embora tenha reconhecido ter "estrangulado pessoas, sim, mas de forma consensual."

“Sempre pratiquei sexo violento de forma consensual, porque acredito que o consentimento é muito importante”, disse ao El País.

"Solidariedade"

As acusações contra Vermut geraram uma enxurrada de reações nas redes sociais, onde se sucederam mensagens de diversas áreas.

“Muito obrigado às mulheres que tiveram a coragem de contar as suas experiências. Vocês não estão sozinhos”, escreveu o partido Sumar, membro da coligação governamental de esquerda espanhola, na rede social X.

Muitas das reações vieram, no entanto, do setor cultural, onde a Associação de Mulheres Cineastas e Meios Audiovisuais CIMA emitiu um comunicado que “condena a violência sexual e qualquer forma de abuso contra as mulheres”, e vários atores, argumentistas ou produtores manifestaram a sua opinião em apoio aos reclamantes.

“Todo meu amor e solidariedade às vítimas”, escreveu o produtor Agustín Almodóvar, irmão do famoso diretor Pedro Almodóvar, em X.

“Espero que você sinta que seu sindicato vai cuidar de você (e não punir) por falar. Espero que você sinta isso e que qualquer pessoa que se encontre nessa situação sinta”, disse a atriz e cantora espanhola Leonor Walting, também em X.

Desde a ascensão do movimento #Metoo em 2017, que começou por denunciar casos de assédio e abuso por parte de homens poderosos da indústria do entretenimento nos Estados Unidos, figuras do mundo do cinema foram acusadas ou apontadas por alegados comportamentos abusivos em vários países.

