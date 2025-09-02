Ter, 02 de Setembro

TEATRO

Peça "Três Mulheres Altas" chega ao Recife para apresentações no Teatro Luiz Mendonça

Montagem de clássico de Edward Albee traz Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre no elenco

"Três Mulheres Altas" conta história de personagens de gerações diferentes"Três Mulheres Altas" conta história de personagens de gerações diferentes - Foto: Pino Gomes/Divulgação

“Três Mulheres Altas”, peça estrelada por Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre, chega ao Recife neste final de semana. As apresentações ocorrem no sábado (6), às 19h, e no domingo (7), às 17h e 20h, no Teatro Luiz Mendonça.

As atrizes interpretam três mulheres de gerações diferentes, batizadas apenas pelas letras A, B e C. A mais velha (Ana Rosa) está doente e embaralha memórias, enquanto repassa a sua vida para B (Helena Ranaldi), uma espécie de cuidadora. A mais jovem, C (Fernanda Nobre), é uma advogada responsável por administrar os bens e recursos da idosa.

Escrito por Edward Albee (1928-2016) no início dos anos 1990, o texto é considerado um clássico contemporâneo e recebeu o Prêmio Pulitzer. Com tradução de Gustavo Pinheiro e produção da WB Entretenimento, a nova versão é dirigida por Fernando Philbert. 

O tema central da peça é a passagem do tempo e também a forma com que lidamos com o envelhecimento. “É uma comédia em que rimos de nós mesmos”, define o diretor. 

Essa é a segunda vez que o espetáculo é montado no Brasil. Em cartaz há quatro anos, a montagem atual já passou por nove cidades e foi vista por mais de 70 mil espectadores, recebendo indicações a prêmios como Cesgranrio, Bibi Ferreira e Cenym. 

Serviço: 
Espetáculo “Três Mulheres Altas”, com Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre
Quando: Sábado (6), às 20h, e domingo (7), às 17h e 20h
Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu - Avenida Boa Viagem, s/n, Boa Viagem)
Ingressos a partir de R$ 25, à venda no site

*Com informações da assessoria de imprensa. 

