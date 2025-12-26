A- A+

streaming Três novos capítulos de "Stranger Things" chegam à Netflix com revelações e cenas de impacto Grande final será lançada em 31 de dezembro

ATENÇÃO: O TEXTO A SEGUIR CONTÉM SPOILERS DO VOLUME 2 DA 5ª TEMPORADA DE STRANGER THINGS

Três novos episódios da quinta e última temporada de Stranger Things chegaram à Netflix na noite da quinta-feira, 25, com grandes revelações, cenas emocionantes e novas perguntas que devem ser respondidas na grande final, que será lançada em 31 de dezembro.

Nas redes sociais, fãs da série não demoraram a reagir aos principais acontecimentos dos episódios. Entre memes, teorias e mais, espectadores compartilharam a repercussão nas redes sociais.

Confira algumas das principais novidades. Mais uma vez, atenção aos spoilers!

Nancy e Jonathan

No Mundo Invertido, Nancy (Natalia Dyer) e Jonathan (Charlie Heaton) entregaram uma das cenas mais emocionantes da temporada, confessando que guardavam segredos um do outro.

Alguns fãs ficaram em dúvida se seria mesmo um término do casal, mas os criadores da produção, Matt e Ross Duffer, confirmaram a informação à revista People.

Retorno de Max

A cena em que Max (Sadie Sink) é salva por Will (Noah Schnapp) enquanto ele está "invadindo" a mente de Vecna também repercutiu bastante, junto com o retorno da menina do coma e o reencontro com Lucas (Caleb McLaughlin).

"Running Up That Hill (A Deal With God)", canção de Kate Bush, continua sendo essencial para o arco da personagem.

Revelação sobre o Mundo Invertido

A revelação de que o Mundo Invertido é, na verdade, uma espécie de ponte entre duas dimensões foi um dos grandes plot twists dessa temporada.

Will se assumindo

Um dos grandes momentos do episódio 7 mostrou Will se assumindo como gay para a toda a família e amigos.

O momento estava sendo construído pelos roteiristas desde o início da série, com indícios sobre a orientação sexual do personagem.



