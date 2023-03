A- A+

bbb 23 Três participantes estão fora da Prova do Líder desta quinta (9); entenda Esta será a 9º liderança da casa mais vigiada do Brasil

O Brasil poderá conhecer o 9º líder do Big Brother Brasil 23 nesta quinta-feira (9). Mas o sonho dessa liderança estará distante para três brothers: Domitila, Fred e um vetado do líder.

Domitila está fora por ter perdido a prova do Quarto Branco, já que ela está direto no Paredão sem direito a Bate-Volta. O atual líder, Fred, também não disputa por ter ganhado a dinâmica para a pernambucana. Sendo assim, ele está imune essa semana. Mas antes da Prova do Líder começar, ele poderá vetar um brother.

