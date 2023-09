Três pernambucanos anunciados na VI Mostra Sesc de Cinema

A- A+

A Mostra Sesc de Cinema anunciou os filmes selecionados para sua 6ª edição. Entre as 34 produções, estão três pernambucanos: “Pedro e Inácio”, de Caio Dornelas; “As aventuras de Tita”, de Eduardo Padrão; e “Ciranda feiticeira”, de Lula Gonzaga e Tiago Delácio. Os filmes serão licenciados por um ano e estarão disponíveis ao público a partir de novembro, quando será realizada a cerimônia de lançamento da 6ª Mostra de Cinema, no Rio de Janeiro (RJ).



Foram selecionadas para a mostra nacional 34 produções (10 longas-metragens, um média e 23 curtas), dessas, 10 delas fazem parte do Panorama Infanto-Juvenil. O Panorama Nacional traz a produção de cada um dos 23 estados participantes e do Distrito Federal. Foram registradas 1.575 inscrições e selecionados 343 filmes nas etapas estaduais, regional e nacional, sendo 206 de cineastas homens e 137 cineastas mulheres. As obras foram avaliadas por comissões estaduais formadas por profissionais do Sesc e especialistas convidados.

“O trabalho do Sesc na área de cultura tem entre seus objetivos incentivar a produção artística brasileira e novos talentos. O volume de obras inscritas na Mostra Sesc de Cinema comprova o quanto nosso audiovisual é rico. Tornar democrático o acesso à cultura é papel fundamental do Sesc. Queremos também valorizar os profissionais deste importante setor da economia criativa”, disse Janaína Cunha, diretora de Programas Sociais do Departamento Nacional do Sesc.



Confira os filmes selecionados paraa VI Mostra Sesc de Cinema



Panorama Brasil



"Cabeça de vento", Ney Ricardo Silva (Acre)

"Infantaria", Laís Santos Araújo (Alagoas)

"Do alto rio", Nani Freire (Amapá)

"Alan", Diego Lisboa e Daniel Lisboa (Bahia)

"Foi um tempo de poesia", Petrus Cariry (Ceará)

"Da porta para fora", Thiago Foresti (Distrito Federal)

"Peixinha", Lucas Carvalho (Espírito Santo)

"Retrato das estrelas quando sonham", Rafael de Almeida (Goiás)

"Sangue’s", Rose Panet (Maranhão)

"Itinerário de cicatrizes", Gloria Albues (Mato Grosso)

"Filme de Luta - histórias de ocupações urbanas em Belo Horizonte", Comissão de Comunicação e Cultura do MLB-MG (Minas Gerais)

"Dona Raimundinha do Rio Tajapuru", Chico Carneiro (Pará)

"Cordelina", Jaime Guimarães (Paraíba)

"Solange", Nathália Tereza e Tomás Osten (Paraná)

"Pedro e Inácio",Caio Dornelas (Pernambuco)

"Comigo num se pode",Tássia Araújo (Piauí)

"Primo da cruz", Alexis Zelensky (Rio de Janeiro)

"Colchão d’agua", Livia Motta (Rio Grande do Norte)

"Possa poder", Victor Di Marco e Márcio Picoli (Rio Grande do Sul)

"O divino Guaporé", Ederson Lauri Leandro (Rondônia)

"Valeu, Boa Vista", Adriana Duarte Bencomo (Roraima)

"No reflexo do meu nome", Vini Poffo e Sillas H (Santa Catarina)

"Máquina do desejo", Joaquim Castro e Lucas Weglinski (São Paulo)

"Tudo é rio", Helen Lopes (Tocantins)



Panorama Infanto-Juvenil



"Tudo é rio", Helen Lopes (Tocantins)

"Geração Alpha", Débora Resendes e Iuri Moreno (Goiás)

"Bruce Spike e a batalha da berinjela", Caru Roelis (Mato Grosso)

"A carona fantasma", Ramon Faria (Minas Gerais)

"Estações de florescimento", Breno da Silveira Souza (Minas Gerais)

"Todos os inscritos de Ness", Bruna Steudel (Paraná)

"As aventuras de Tita", Eduardo Padrão (Pernambuco)

"Ciranda feiticeira", Lula Gonzaga e Tiago Delácio (Pernambuco)

"A menina e o mar", Gabriel Mellin (Rio de Janeiro)

"O dia em que os móveis do quarto sumiram", Cecília Bernal e Eduarda Grillo (Rio Grande do Sul)



