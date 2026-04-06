Treta, alfinetadas e estratégias agitam a madrugada do BBB 26 após formação do Paredão
Clima seguiu pesado com desentendimento entre Jordana e Marciele
A madrugada desta segunda-feira, 6, no BBB 26 foi de clima tenso e movimentação estratégica. Após a formação do 14º Paredão, Jordana virou alvo de questionamentos ao indicar Samira no contragolpe, gerando embates com Ana Paula e Milena.
O clima seguiu pesado com um desentendimento entre Jordana e Marciele, enquanto, do outro lado da casa, Juliano celebrou a liderança, se emocionou com fotos da família e começou a articular possíveis alianças para proteger seu grupo no jogo. Veja o resumo:
Sisters discutem após formação do Paredão
Jordana indicou Samira no contragolpe do Paredão com a justificativa de que o jogo da gaúcha é "sujo". Após a indicação, Ana Paula questionou a advogada sobre o que Samira tinha feito de errado. "Você mesma falou: 'Samira é confusa'. O que você chama de confusão, eu chamo de incoerência. Quando é com vocês é confusão, quando é com a gente é incoerência."
Ana Paula ainda questionou Jordana sobre não ter sido puxada no contragolpe, já que a sister havia dito que indicaria ela ao Paredão. "Eu falei por estratégia, não me cobre isso. Nesse momento, eu não deixaria de puxar a Samira. Se eu fosse líder, eu te indicaria. Não é por medo de te puxar para o Paredão", respondeu Jordana.
Ainda na discussão, Jordana diz que "de boas intenções, o inferno está cheio", e Milena rebate: "E de capetas igual a você também". Jordana repreende a fala de Milena e Ana Paula defende a sister. Jordana diz que o grupo costuma justificar suas atitudes como se fossem sempre bem-intencionadas.
Marciele e Jordana se desentendem
No quarto Sonho de Voar, Marciele diz a Jordana que "não se sentiu confortável" com a pergunta da advogada sobre quem seria eliminada no Paredão. "Se a pessoa vai ficar, se a pessoa vai sair, não me sinto confortável em ficar falando de um assunto assim. Você comentou comigo, outra coisa é estar falando na frente de todo mundo, onde não me senti confortável, por isso fiquei calada", justificou Marciele.
Marciele reforça que a conversa aconteceu na frente de Gabriela, Leandro e Chaiany. Jordana diz que não teve a intenção de atingir a colega. "Eu acabei de falar, eu não gostei, Jordana, independente da sua intenção. Era sobre mim, independente da intenção. Eu não me senti confortável", reafirma Marciele.
Juliano entra no quarto do líder
Líder pela primeira vez no programa, Juliano inaugurou o quarto ao lado de Ana Paula e Milena.
O brother se emocionou ao ver as fotos da família e da namorada, Marina Sena.
Juliano Floss pensa em acordo com Leandro
Juliano articulou uma possível "negociação" com Leandro e compartilhou a estratégia com Ana Paula. "Posso propor um acordo com o Boneco pra proteger os nossos e evitar que se repita o que aconteceu hoje, com a Samira indo pro Paredão". Ana Paula aconselha que o dançarino converse com Samira primeiro, já que a gaúcha vota em Leandro.
Jordana avalia jogo de Samira e Ana Paula
Na área externa, Jordana comenta com Marciele que sabia que seria cobrada por Ana Paula por puxar Samira no contragolpe, mas foi coerente com seu jogo na casa. "Por tudo que aconteceu, nem faria sentido. Até porque meu voto no confessionário foi na Samira. O que ela fez foi horrível, foi uma jogada bola fora, foi sujo e ardiloso. Me senti usada aqui dentro", diz a advogada
Jordana ainda alerta Marciele sobre Samira e diz que a sister pode querer aliviar a imagem antes da eliminação. "Fique ligada nos próximos dois dias, que são os das votações, se ela vier querer aliviar pra ela (...) Eu não vou dar nem abertura."
Juliano ouve conversas na Central do Líder
Juliano Floss e Ana Paula Renault acionam a Central do Líder para escutar a conversa entre Jordana, Marciele e Gabriela. "Estamos na ponta da lança e vai ser assim até...", diz Jordana. "Vocês nunca foram para o Paredão. Começaram a ir pro Paredão agora", reage Juliano.
Mais tarde, o líder escutou a conversa entre Jordana e Gabriela. As duas tentaram alinhar os passos no programa e as estratégias de jogo.
Juliano conta sobre conversas no quarto Sonho de Voar
No quarto Sonho da Eternidade, Juliano diz a Ana Paula, Milena e Samira que Jordana, Gabriela e Marciele estão afirmando que Samira fazia parte do grupo delas antes de se aliar a Ana Paula. A jornalista diz que a gaúcha era mesmo do grupo no início do jogo. "Faz três meses, gente. Elas estão vivendo de reprise", diz Juliano.
Samira diz que não vai se defender, e é aconselhada por Ana Paula a explicar caso o assunto surja na casa. A gaúcha diz que esteve no grupo quando não se sentiu acolhida. "Mas toda vez que falavam de Milena e Ana Paula eu nunca concordei."