bbb 23 Treta resolvida? Domitila Barros se justifica após briga com Bruna Griphao As duas discutiram após a Prova do Líder, na noite de quinta-feira (26)

Após discutirem na noite de quinta-feira (26) por Bruna Griphao ter vetado Domitila da Prova do Líder do BBB 23, a modelo foi se justificar para a sister. "Ontem, realmente eu exagerei nas minhas emoções. Não era necessário eu explodir da forma que explodi. Queria te justificar o motivo pelo qual eu explodi", começou a pernambucana.

"Não tem nada a ver com você, tem a ver comigo e a pessoa que eu sou. Quero que você entenda isso". Além disso, Domitila pontua que diversas vezes tentou se aproximar de Bruna porque gosta dela. "Eu também não disse que desgosto de você. Do grupo, quem que sobrou, você era a pessoa que eu tinha menos proximidade, por coisas que aconteceram", diz Bruna.

A atriz explica que a decisão do veto na Prova do Líder não tem a ver com Gabriel Fop. "Se você quer aceitar, se você quer achar que é outra coisa, ok. Eu não tenho o que fazer. Agora, você não vai me acusar de uma coisa do tipo: 'foi por causa disso', porque eu vou me defender e falar que não foi", finaliza Bruna.

