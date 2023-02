A- A+

BBB23 Tretas com Fred Nicácio protagonizaram madrugada do BBB 23 Cara de Sapato e Bruna Griphao foram os brothers que bateram boca com o médico

A festa da noite de sexta-feira (24) começou com show de Pedro Sampaio, que chegou na casa mais vigiada do Brasil com uma entrada triunfal, saindo de dentro de uma caixa, mas o verdadeiro protagonista foram as brigas.

Cara de Sapato e Fred Nicácio já não se dão bem desde a volta do médico do paredão falso, mas a última festa foi quando os dois se desentederam. Gustavo comentou que Nicácio mencionou o nome do lutador dentro do quarto, Antônio foi então tirar satisfação e o clima ficou tenso.

“Olha o que você está fazendo, Sapato. Fofoquinha de larga e traz”, comentou Fred Nicácio.

Ainda durante a discussão, Nicácio questionou Bruna Griphao, que apenas observava. Rapidamente Key Alves levaram o brother para a sala para esfriar a cabeça. Mas a atriz também chegou lá para tirar satisfação, e chegou a gritar e chamar o participante de babaca. A história repercurtiu durante o resto da festa.

