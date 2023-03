A- A+

BBB 23 Tretas e muito bate-boca marcam o dia na Casa do Reencontro; confira os principais embates Participantes da disputa pela repescagem lavaram muita roupa suja no confinamento; racismo foi tema central na maioria das discussões

O clima está tenso e os nove confinados na Casa do Reencontro do BBB 23, que disputam a volta ao reality, já protagonizaram diversas brigas e bate-bocas, em menos de 24h de convivência.



Tina e Fred Nicácio se emocionaram muito ao se reencontrar e conversaram muito sobre o racismo religioso sofrido pelo médico. "48 horas sem ver a luz do sol. Não tem pra onde correr. Ficar do lado desses racistas. Dormir do lado desses racistas. Olhar pra cara desses racistas. Ter que ficar aqui", desabafou Nicácio, que também conversou com Larissa sobre o seu desconforto de conviver com Key, Gustavo e Cristian.





Marília procurou resolver suas diferenças com Fred, dizendo que ficou magoada por suas atitudes com ela, mas que o pedoava. O médico, então, disse a ela que não tinha pedido perdão por nada e que não sabia do que ela estava falando. Ela ainda reinvindicou novcamente ser a criadora do meme "sangue de Maria Bonita", mas Fred não se alongou na discussão.

O foco de Nicácio eram seus principais desafetos, Key Alves, Gustavo e Cristian, para quem se dirigiu pessoalmente comentando sobre as atitudes descriminatórias que eles tiveram em relação à sua religião. “Todo mundo erra, todo mundo acerta, ninguém é perfeito. Tem coisas que realmente vão ficar no jogo. Traição, mentira, enganação faz parte do jogo. São decepções que ficam no jogo. Cada um faz o que deve fazer com relação a jogo. Mas tem coisas que não dá pra fica no jogo", introduziu.



"Infelizmente, racismo mata. Não é como decepção que não mata mas ensina a viver. O que vocês fizeram foi crime, e a minha equipe jurídica vai procurar vocês", comunicou Nicácio. Enquando Nicácio falava, Gustavo fazia cara de deboche. Já Key Alves disse não ser racista, por ter parentes negros. "Eu sou de uma familia negra, minha vó é negra, eu tenho sangue de negro”, apontou, sendo cortada por Tina: “Esse é o primeiro discurso de uma racista".



O clima entre Key e Tina, aliás, azedou rapidamente. Elas bateram boca apontando na cara uma da outra e gritando, visivelmente exaltadas. Tina não gostou de ser chamada de "garota" pela rival. "Garota é o c*ralho, eu sou mãe de duas filhas. Garota? Você me conhece? Sabe quantos anos eu tenho? Não sou da sua laia!", disparou. Gustavo entrou na briga e defendeu seu affair, dizendo que Tina parecia "ter 15 anos".



Tina também falou que ficou muito chateada com o Cristian, quando a Key disse que ela (Tina) queria beijar na boca e eles começaram a dar risada.



Quando Key Alves foi novamente até Fred Nicácio para tomar satisfação sobre sua fala sobre seu grupo, ele reagiu. "Do alto do seu privilégio embranquecido querendo dizer o que tenho que fazer. Tá pra nascer branco que vai dizer o que eu tenho que fazer, meu amor. É o cúmulo, veio falar sério aqui no pé da minha cama, tirar satisfação, dizer que estava engasgada. Que fique entalada”, alfinetou.





Outra treta que rolou nesse primeiro dia de confinamento dos candidatos à repescagem foi entre Larissa e Key. Larissa a questionou sobre ter sido chamada de "cachorra" por supostamente estar dando em cima de Gustavo. Ela então perguntou a Key se ela realmente achava que erla tinha o paquerado e Key disse que sim. “Você se faz de doida! Inventa paranoia na sua cabeça! E você acredita nessas paranóias! É isso que você faz!”, disparou Larissa.

Veja também

CELEBRIDADES Após divórcio com Duda Nagle, Sabrina Sato vira sócia de cafeteria; saiba qual a fortuna da modelo